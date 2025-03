I fan hanno spesso notato che Olly si fa fotografare in mutande, ma dietro questo gesto c’è una verità nascosta: scopriamo di cosa si tratta.

Olly, da quando ha vinto il Festival di Sanremo, è sulla bocca di tutti. Infatti, la sua “Balorda nostalgia“, brano con cui ha vinto la kermesse, si è classificato al 56esimo posto nella classifica Billboard, entrando ufficialmente nella top 100 della hit parade mondiale e le date del suo tour sono già tutte sold out.

Ma non è solamente il successo musicale di Olly a far parlare il pubblico. Di recente un gesto del cantante ha incuriosito molto i fan: ecco di cosa si tratta.

Olly e le fotografie in mutande

In molti hanno notato che Olly è solito pubblicare fotografie in cui si trova in mutande o seduto sul water. Se per alcuni potrebbe solamente essere una scelta goliardica del cantante, per Olly si tratta di un gesto dotato di un significato ben preciso.

L’artista ha infatti dichiarato che si tratta di un vero e proprio rito scaramantico. Non a caso il cantante, prima di ogni evento importante, pubblica sempre sui social una fotografia in cui si fa ritrarre in un momento privato come andare al bagno.

Pare che l’ultima foto con questo tipo di contenuto sia stata postata su Instagram proprio la vigilia del Festival di Sanremo e sicuramente ha avuto l’effetto desiderato, visto il trionfo che Olly ha avuto alla kermesse.

I futuri impegni di Olly

Come si diceva, il post Festival è un momento molto intenso per il cantante. Tra il successo mondiale di “Balorda nostalgia” e il “Tutta vita Tour 2025/2026“, l’artista nei prossimi mesi sarà molto impegnato.

Tuttavia ricordiamo anche che nel mentre Olly ha rinunciato a partecipare all’Eurovision Song Contest di Basilea , lasciando il posto al collega Lucio Corsi, che rappresenterà l’Italia con la sua “Volevo essere un duro“.