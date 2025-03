Lo scorso 10 marzo, Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi, ha compiuto 25 anni. In tale occasione, Ultimo, il suo compagno, le ha fatto una romantica dedica su Instagram accompagnata da una foto assieme.

La coppia è inoltre diventata da poco la famiglia del piccolo Enea, nato nel novembre 2024.

Ultimo, all’anagrafe Niccolò Moriconi, per festeggiare la fidanzata, ha deciso di pubblicare sul suo account Instagram una fotografia che li ritrae assieme. In accompagnamento, l’artista ha deciso di aggiungere una bellissima dedica in onore di Jacqueline.

“Io lo so cosa senti. Non me lo devi spiegare. Buon compleanno alla mia bionda mezza americana“, ha scritto Ultimo.

Jacqueline e la dedica a se stessa

In occasione del suo 25esimo compleanno la stessa Jacqueline ha deciso di dedicare a se stessa un piccolo pensiero su Instagram.

“Oggi sono una bimba che ha un bimbo, e negli occhi del mio bimbo ritrovo tutta quella giovane spensieratezza e curiosità per il mondo. Spesso mi danno dell’ingenua con la testa tra le nuvole…beh io sono qui a darmi una pacca sulla spalla, perché sì, sono tutte queste cose, ma sono anche mamma di 3 cani e un bambino“, si legge nel post della giovane.

Jacqueline ha poi proseguito: “Ho capito che il regalo più grande per una mamma è la forza che le dona un figlio…e io da quando c’è Enea sto imparando a dire di no, e diciamo che da people pleaser per eccellenza è piacevole…tanti auguri baby J, vorrei tornare indietro nel tempo per dirti che avrai tutto ciò che meriti un giorno“.

La storia d’amore tra Ultimo e Jacqueline

Niccolò e Jacqueline si sono incontrati la prima volta nel 2021 a Trastevere, ma all’inizio la loro relazione è stata tenuta lontana dai riflettori. La coppia sta insieme ormai da quasi 4 anni e lo scorso novembre ha avuto un figlio, Enea, nato negli Stati Uniti.