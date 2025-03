La puntata del 10 marzo 2025 del Grande Fratello è stata animata da un’accesa lite tra Beatrice Luzzi e Stefania Orlando. L’evento ha immediatamente scosso l’opinione pubblica e molti utenti hanno espresso la propria opinione sui social.

Tra il pubblico è emersa anche la voce di Anna Pettinelli, che ha deciso di prendere posizione con un post su X. Ecco cosa è successo.

L’opinione della ballerina è stata resa pubblica nella puntata di ieri sera scatenando una nuova discussione.

I telespettatori hanno seguito attentamente quanto stava accadendo nella Casa e tra essi c’era anche Anna Pettinelli che ha deciso di prendere posizione.

Nel corso della puntata Beatrice Luzzi ha infatti espresso la sua opinione in merito a Stefania Orlando: “A me non piace quando Stefania ha un atteggiamento da maestrina. Lei è arrivata dando giudizi. Parli sopra, sei prepotente. Si è permessa di dare giudizi a destra e a manca. Quando poi le hanno dato della ruffiana ha passato due giorni a piangere“.

“La verità Stefania, è che tu giochi sulla pelle degli altri ma mai sulla tua. Shaila le ha detto che è cattiva e sono d’accordo con lei“, ha concluso Beatrice.

Anna Pettinelli ha quindi pubblicato poco dopo su X un post dichiarandosi dalla parte di Stefania, attaccando Beatrice: “La Luzzi crede di essere ancora dentro la casa del GF. E’ ancora inca**ata per la scorsa edizione. Essere opinionisti vuol dire essere super partes come fa ottimamente Cesara. La classe non è acqua. #GrandeFratello“.