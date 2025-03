Vasco Rossi, incredibile gesto di solidarietà: “Ha un cuore enorme”

Vasco Rossi ha fatto un incredibile gesto di solidarietà che è stato molto apprezzato dai fan: scopriamo tutti i dettagli!

Negli ultimi giorni Vasco Rossi si è fatto notare per un gesto di estrema generosità che ha deciso di condividere con i fan tramite i suoi canali social. Al centro dell’iniziativa c’è la sua casa di Los Angeles, che l’artista ha deciso di mettere a disposizione per realizzare questo gesto di solidarietà. Scopriamo tutti i dettagli.

Vasco Rossi: l’annuncio su Instagram

Conosciuto anche come il “Komandante“, Vasco Rossi non smette mai di regalare emozioni, sia con la sua musica che con le sue azioni lontane dai palchi. Il cantante è da poco tornato in Italia dopo un soggiorno nella sua casa di Los Angeles, ma prima di partire ha fatto un gesto di grande generosità che dimostra il suo spirito altruista.

Vasci Rossi

Vasco Rossi ha annunciato di aver lasciato la sua abitazione nella città americana a disposizione delle famiglie che hanno perso la loro casa a causa degli incendi devastanti che hanno colpito la California all’inizio del 2025.

“Ultimo giorno a L.A. Mi sono allenato, rilassato e sono pronto per cominciare l’avventura con voi negli stadi. Torno in Italia. Lascio la mia abitazione a disposizione di famiglie che hanno perso la loro casa.” – ha scritto l’artista in un post condiviso su Instagram.

Un’opinione controcorrente

Non è solo per la sua musica o per i gesti di solidarietà che Vasco Rossi fa parlare di sé. Recentemente, il cantante ha espresso un’opinione molto critica sul nuovo codice della strada italiano. In particolare Vasco ha espresso il suo dissenso sulle rigide sanzioni per chi è stato trovato alla guida dopo aver consumato cannabis.

“Se avete fumato una canna una settimana prima vi possono arrestare” – ha commentato risentito l’artista, evidenziando così la sua posizione controcorrente rispetto a quella del Governo.