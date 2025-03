Tragico lutto nel mondo della musica: Il cantante sudcoreano Wheesung è stato trovato morto a Seoul, aveva 43 anni.

Il mondo della musica coreana è stato scosso da una tragica scomparsa. Il popolare cantante Wheesung è stato trovato morto nella sua abitazione di Seul nel tardo pomeriggio del 10 marzo. A fare la triste scoperta è stata la madre dell’artista insospettita dal prolungato silenzio del figlio.

Wheesung: mistero sulle cause della morte

Wheesung, il cui vero nome era Choi Whee-sung, ha lasciato un segno indelebile nella musica coreana e internazionale. Il cantante ha debuttato sulla scena musicale all’inizio degli anni 2000 e ha avuto una carriera costellata di successi, tra i quali spicca la popolarissima cover di “Insomnia” di Craig David.

Tuttavia, nel suo passato recente Wheesung aveva affrontato anche momenti bui. Nel 2021 il cantante era stato condannato ad un anno con sospensione della pena per abuso di propofol, una sostanza già nota per essere stata coinvolta nella morte di celebrità internazionali.

Il cantante sudcoreano è stato dichiarato morto poco dopo l’arrivo dei soccorsi nella sua sua abitazione, ma per ora le cause della scomparsa rimangono un mistero. Le indagini per determinare l’esatta motivazione del decesso sono ancora in corso, ma secondo quanto riportato dalla polizia sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni di violenza.

Il mondo della musica in lutto

La comunità musicale, specialmente quella K-Pop e R&B, ha perso un talento inestimabile. La Tajoy Entertainment, agenzia con cui Wheesung aveva stretto una lunga collaborazione, ha espresso il suo dolore per la perdita. Tramite Instagram, la società ha rivolto l’ultimo salutato all’artista sottolineando l’impatto che questa scomparsa avrà sui suoi colleghi, sulla famiglia e sui fan.

“È con grande tristezza che dobbiamo annunciare questa terribile notizia ai fan che hanno sempre sostenuto e amato Wheesung. Vi chiediamo di tenerlo nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere affinché possa riposare in pace” – hanno scritto.