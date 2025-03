In una recente intervista, Lucio Corsi ha fatto delle rivelazioni inedite sulla sua vita privata: scopriamo tutti i dettagli!

Lucio Corsi è stato la vera rivelazione di Sanremo 2025. Il cantautore toscano, poco conosciuto dal grande pubblico prima di arrivare al Festival, ha conquistato tutti con “Volevo fare il duro” guadagnandosi il secondo posto alla kermesse canora. A maggio lo vedremo sul palco dell’Eurovision Song Contest a rappresentare proprio l’Italia.

In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, Corsi si è aperto rivelando alcuni dettagli fino ad ora inediti della sua privata.

Lucio Corsi: “Non sono innamorato”

Nel corso dell’intervista Lucio ha affrontato moltissimi argomenti, tra cui anche l’amore. “No, non sono innamorato. Sto pensando solo al lavoro, ora sento il bisogno di stare libero, far quello che mi pare.” – rivela il cantautore.

Lucio Corsi PH credits: Simone Biavati

Parlando della possibilità di avere dei figli, aggiunge: “Non ho voglia di metter su famiglia. Non ho proprio quel desiderio, per niente. Magari accadrà, ma non lo so, è una cosa che non mi interessa tanto. Questa idea poi che ci siano le età “giuste” e i momenti “giusti” per fare le cose non mi ha mai convinto“.

A Sanremo Lucio si è fatto vedere sempre sul palco insieme a Tommaso Ottomano, ma fra i due c’è solo una bellissima amicizia. “Tommaso è un fratello a livello di musica e di idee, e anche di amicizia al di là del lavoro“ – spiega.

Lucio Corsi: la sfilata per Gucci

In passato Lucio Corsi ha sfilato per Gucci, ma il mondo del fashion non è tra le passioni dell’artista toscano. “La moda non mi interessa per niente.” – rivela durante l’intervista a Vanity Fair – “Alessandro Michele mi vide coi Baustelle a teatro, gli piacque l’esibizione e mi invitò insieme a Francesco (Bianconi ndr) per quella campagna.

“In quel periodo i riferimenti di Gucci andavano a prendere a piene mani da una delle mie grandi passioni, il glam rock degli anni ’70, e scattava Mick Rock, il fotografo delle rockstar. Fare quelle foto, anche conoscere lui, per me è stato un sogno, se ci penso non mi sembra vero”. – aggiunge.