Jovanotti è intervenuto sulla polemica relativa all’utilizzo dell’autotune da parte dei cantanti: ecco cosa ha detto.

Negli ultimi anni, soprattutto tra gli artisti più giovani, è diventato molto popolare l’autotune, ossia un software creato per correggere l’intonazione vocale dei cantanti. Come ogni anno, dopo Sanremo è polemica sull’utilizzo di tale strumento che è stato ormai ufficialmente accettato al Festival e a cui hanno fatto ricorso, ad esempio, Irama e Fedez.

Diversi artisti si sono espressi sulla questione: Elio ha definito “un umiliazione” ascoltare il vincitore del Festival che canta con l’autotune. Di recente anche Lorenzo Jovanotti ha voluto dire la sua sull’argomento: scopriamo tutti i dettagli.

Jovanotti e l’Intelligenza Artificiale nella musica

Dopo una lunga assenza dalla scena musicale, Jovanotti è tornato a esibirsi dal vivo con il Pala Jova Tour, una tournée che prevede 50 date già quasi tutte sold out. Per realizzare questi show il cantante ha fatto ampio uso dell’Intelligenza Artificiale, come collante tra i brani ma anche per realizzare giochi di luci e fiori sul palco.

Jovanotti, Jova Beach Party 2022 (ph. Michele Lugaresi)

Tuttavia, sottolinea l’artista, i suoi concerti sono completamente suonati: “Non ci sono sequenze. E anche tutta l’elettrica è suonata. Ma non ne faccio un vanto: semplicemente suonare tutto, fa funzionare gli arrangiamenti in maniera organica”.

La polemica sull’utilizzo dell’autotune

Intervistato dopo il concerto al Forum di Assago, Jovanotti si è espresso sulla recente polemica reativa all’utilizzo dell’autotune. “È uno strumento favoloso, l’invenzione del secolo” – ha commentato l’artista – “Come tutte le cose, se usato bene, in maniera creativa, è sorprendente, se usato male ottieni il risultato contrario“.

Poi aggiunge: “Ma funziona come tutti gli effetti, come una chitarra distorta, come il riverbero. Del resto la musica è fatta da sempre di innovazione. Kanye West ci ha fatto un capolavoro con Yeezus per fare un esempio“.