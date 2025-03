Rose Villain: “Le persone sono intimidite dalle donne ambiziose”

Rose Villain ha presentato il nuovo album, “Radio Vega”, e ha affrontato alcuni temi importanti tra cui il gender gap.

Rose Villain ha presentato alla stampa “Radio Vega“, ultimo capitolo della trilogia cominciata con Radio Gotham e proseguita con Radio Sakura. Durante la conferenza la cantante di “Fuorilegge” ha parlato di un tema sempre molto attuale e che la riguarda da vicino: la condizione femminile nel mondo della musica e non solo. Scopriamo tutti i dettagli.

Rose Villain: “Sono sempre stata libera”

I temi legati alla parità di genere sono sempre stati importanti per Rose Villain. “Sono sempre stata conscious, mi piace stare attenta a ciò che faccio e dire ciò che penso.” – ha spiegato la cantante – “Sono sempre stata libera nel parlare di ansia e depressione, ma ero più delicata sui problemi delle donne, ora sento che è bello parlare di cose femminili“.

Poi ha aggiunto: “Vedo che c’è tanta attenzione sull’essere carina, ma il centro della mia vita è altro: fare musica. Sul pop delle donne c’è un sacco di sottovalutazione: quando dico ciò che penso la risposta è sempre ‘stai zitta e canta’, ma così si toglie il focus sull’identità artistica“.

Il gender gap nel mondo della musica

Rose Villain ha poi parlato del gender gap, un fenomeno ancora molto presente nel mondo del lavoro e in quello della musica. La cantante ha sottolineato come, nonostante tale problema sia spesso associato al rap, in realtà sia diffuso in tutti i generi musicali.

Il suo messaggio è chiaro: nonostante l’industria musicale spesso sottovaluti le donne e il loro impegno artistico, l’unione e la fiducia in sé stesse possono abbattere ogni barriera. “Le persone sono intimidite dalle donne ambiziose, anni fa avevo un ragazzo che mi diceva ‘non ce la farai mai’ e chissà quanto si mangerà le mani oggi” – ha rivelato Rose.