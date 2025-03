Olly torna a parare di Eurovision: “La faccia è la mia”

Ospite a Che Tempo Che Fa, Olly è tornato a parlare dei motivi per cui non parteciperà all’Eurovision Song Contest 2025.

Grazie al suo trionfo a Sanremo 2025, Olly avrebbe potuto accedere di diritto alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest, attesa competizione europea che si terrà in Svizzera dal 13 al 17 maggio. Il cantante ha però deciso di rinunciare a quest’opportunità lasciando il posto a Lucio Corsi, secondo classificato del Festival.

Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, Olly è tornato a parlare delle motivazioni dietro tale scelta e ha anche fatto una promessa a Lucio Corsi. Ecco cosa ha detto.

Olly: il no all’Eurovision

Parlando della sua esperienza a Sanremo 2025, Olly racconta: “Sanremo è stato un bello schiaffo“. Un’esperienza travolgente per il giovane artista ligure: “Ho rivisto le immagini, e sembro un cerbiatto in autostrada. Dopo la vittoria, però, non è cambiato troppo: cerco di continuare a vivere normalmente, tra allenamenti, cene con gli amici e momenti con la mia famiglia”.

Olly con il Leoncino d’oro di Sanremo 2025 – notiziemusica.it

Poi, a proposito della decisione di non partecipare all’Eurovision, aggiunge: “Ho già spiegato la mia scelta in modo informale. La musica è mia, è un lavoro di gruppo ma la faccia ce la metto io. Avevo la possibilità di non partecipare e soprattutto la possibilità di dedicarmi ai miei concerti a maggio”. Il cantante, infatti, aveva già alcuni concerti in programma negli stessi giorni del contest europeo.

La promessa a Lucio Corsi

Durante Sanremo Olly ha stretto un bellissimo rapporto di amicizia con un altro concorrente, Lucio Corsi. Proprio per questo, durante l’ospitata a Che Tempo Che Fa, il vincitore della kermesse ha fatto una promessa al collega.

“Lucio lo conoscevo già artisticamente, adesso anche personalmente ed è stata una bella scoperta. Dopo l’Eurovision e i miei concerti ci ritroveremo, sicuramente faremo qualcosa insieme.” – ha rivelato il cantante a Fazio.