Pierdavide Carone ha vinto ‘Ora o mai più’: ecco cosa ha racconto di questa esperienza e dei suoi progetti per il futuro.

Con il 53% dei voti ottenuti durante la serata dell’1 marzo, Pierdavide Carone ha trionfato a ‘Ora o mai più‘, show musicale della Rai condotto da Marco Liorni. Il cantante è un ex concorrente di Amici di Maria De Filippi che dopo quell’esperienza è stato per 13 anni lontano dalla scena. In una recente intervista ha parlato di cosa gli è successo in questi anni e dei suoi progetti per il futuro

Pierdavide Carone: da Amici ad Ora o mai più

“La cosa più bella è stata vedere che il pubblico ci ha messo un secondo a riaffezionarsi a me, e non era scontato” – racconta Pierdavide parlando dell’esperienza televisiva a ‘Ora o mai più’. Dopo il debutto nel talent show di Maria de Filippi e una partecipazione a Sanremo 2012, il cantate è stato per molto tempo lontano dalla televisione: “Ad Amici ero già un cantautore, ma molto acerbo: ho imparato a cantare strada facendo, acquisendo una certa consapevolezza che è diventata sempre più preziosa“.

Pierdavide Carone – notiziemusica.it

“Nei primi due anni della carriera, quando ho fatto Amici e poi Sanremo, ho pensato che niente potesse scalfire quello che stavo ottenendo e che sarebbe sempre stato così. Ma non era vero.” – aggiunge – “Perché cambi tu, cambia la percezione che la gente ha di te, e molte altre cose. Imparando dal passato, vorrei evitare di dire ancora che ce l’ho fatta in futuro, continuando semplicemente a fare quello che sto facendo e vedere dove mi porta giorno per giorno“.

In questi anni, Carone ha anche dovuto affrontare il cancro. “In quel periodo mi sono ritrovato a essere io a rassicurare gli altri sul fatto che non stessi morendo. I medici, fortunatamente, lo hanno preso in tempo, e questo mi ha rasserenato, anche se chi girava intorno a me non lo era.” – spiega – “Ricordo bene di aver visto mia madre piangere mentre mi portavano in sala operatoria e di averle sorriso. Non perché stessi fingendo, ma perché ero veramente sereno e cercavo di trasmettere la mia sensazione anche a lei“

Pierdavide Carone: i progetti per il futuro

Sul suo futuro Carone ha le idee chiare: una nuova presenza al Festival Sanremo. Nel frattempo però l’8 marzo parteciperà a “Una voce per San Marino“, la competizione che eleggerà l’artista che rappresenterà la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2025.

“È un’opportunità particolare con una posta in gioco difficile, ma resta che l’unica cosa che potrò controllare sarà la mia performance. Cercherò di alzare l’asticella ancora di più e di vedere cosa mi porterà.” – spiega Pierdavide.