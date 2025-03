Il cantante in gara per l’Estonia all’Eurovision Song Contest 2025 ha risposto alle polemiche sul suo ultimo brano “Espresso macchiato”.

Tommy Cash è uno dei cantanti più discussi in rete negli ultimi tempi. Tutto merito della sua “Espresso macchiato”, canzone in gara al prossimo Eurovision Song Contest 2025 con cui rappresenterà l’Estonia. Tuttavia, l’artista ha di recente dovuto far fronte a non poche polemiche legate al suo brano. Ecco cos’è successo.

Tommy Cash contro il Codacons

La polemica è cominciata quando il Codacons, dopo aver ascoltato il brano, ha deciso di presentare un esposto all’European Broadcasting Union. Il motivo è il significato di “Espresso Macchiato“: un racconto che rappresenterebbe l’Italia in maniera stereotipata.

Nel comunicato ufficiale si legge che la canzone presenterebbe: “Cliché negativi associati alla cultura italiana, come il legame tra l’Italia e la mafia e fa riferimento in maniera stereotipata a simboli come il caffè e gli spaghetti“. Sempre il Codacons ha proseguito: “Un brano che porta avanti immagini distorte e offensive dell’Italia non è accettabile in un contesto globale come l’Eurovision, un evento seguito da milioni di spettatori in tutto il mondo“.

La risposta di Tommy Cash