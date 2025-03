Harry Styles si trovava a Tokyo per partecipare alla celebre maratona. Ma oltre a correre, ecco cosa sta facendo l’artista.

L’ultimo album di Harry Styles, “Harry’s House“, è uscito ormai tre anni fa. Da quel momento l’artista si è momentaneamente allontanato dalla scena musicale, lasciando i fan in attesa del suo ritorno. Proprio per questa assenza dal palcoscenico in molti si sono chiesti a oggi cosa stia facendo il cantante: ecco le ultime novità.

Harry Styles la maratona di Tokyo

Stando a un recente video postato da un fan, Harry Styles ha partecipato alla celebre maratona di Tokyo. L’evento, come la maratona di New York, fa parte delle Abbott World Marathon Majors e quest’anno tra i suoi partecipanti ha visto correre proprio l’artista.

Con sorpresa, Harry ha raggiunto un rispettabilissimo risultato, registrando un tempo sorprendente: 3 ore, 24 minuti e 7 secondi. Un esito non male per il cantante, il quale ha affrontato un percorso lungo 41,195 km classificandosi al 6.010esimo posto su 26.706 corridori.

Merito il suo impegno e anche i preziosi consigli del suo personale trainer, il quale ha affermato che l’artista sarebbe in grado di correre un miglio (circa 1,609 km) in soli cinque minuti. Non a caso Harry è un grande appassionato di corsa, dato che sovente si allena in giro per Londra, New York e Los Angeles.

Cosa sta facendo Harry Styles oggi

Attualmente non si hanno molte notizie sui futuri impegni in studio e sul palco del cantante britannico. Sappiamo che il 2024 è stato un anno ricco di curiose news su Harry: prima tra tutte quella incentrata sul panificio in cui l’artista ha lavorato durante la sua adolescenza. Pare infatti che nel negozio sia stata posizionata una statua di cera a sua somiglianza.

Ma non è tutto. L’estate del 2024 è stata molto animata per i fan (soprattutto italiani) di Harry, dato che il cantante è stato visto più volte girare per Roma dove pare abbia fatto acquisti per la sua nuova casa sita a Civita di Bagnoregio, in provincia di Viterbo.

Tuttavia, non bisogna dimenticare che l’artista ha affrontato anche dei momenti complicati, in primis la scomparsa del suo amico ed ex collega Liam Payne avvenuta lo scorso ottobre 2024.