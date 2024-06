Harry Styles a Porta Portese: l’incredibile avvistamento

Harry Styles è stato avvistato in un luogo decisamente insolito per una star internazionale: il mercato Porta Portese di Roma.

Nelle ultime ore, un video divenuto immediatamente virale sui social ha documentato il cantante britannico Harry Styles mentre si dedicava ad attività decisamente insolite per una popstar di fama mondiale: fare acquisti in tutta tranquillità al mercato di Porta Portese, uno dei più noti e affollati di Roma.

Questo evento si aggiunge a una serie di apparizioni che hanno visto l’artista immergersi nella vita quotidiana della Capitale, suscitando sorpresa e ammirazione tra i fan e gli utenti dei social network.

Harry Styles a Porta Portese

Porta Portese, noto a Roma per essere uno dei mercati più grandi e caratteristici, è solitamente frequentato da cittadini e turisti alla ricerca di affari e oggetti unici. Non è certo il primo posto in cui ci si aspetterebbe di trovare una star internazionale del calibro di Harry Styles. Eppure, con un cappellino che porta la scritta “Roma” e un abbigliamento casual, il cantante ha dimostrato di apprezzare anche le esperienze più autentiche che la città ha da offrire.

Commenti increduli e ironici hanno sottolineato l’insolita normalità del gesto: “Un milionario che si chiama Harry Styles va a fare compere nel mercato di Roma come se nulla fosse. Vi prego, non è reale quest’uomo“. E ancora: “Non ci credo, è un allucinazione. Harry Styles al mercato in mezzo a Roma che si ferma su una bancarella di scarpe come un comune mortale con la differenza che lui è RICCO non te lo puoi inventare“,

L’amore per Roma

Non è la prima volta che Harry Styles viene notato in giro per Roma in situazioni che poco si addicono allo stereotipo di vita delle superstar. Dalle pedalate solitarie alle serate trascorse come un semplice spettatore ai concerti, fino a momenti di relax con amici del calibro di Alessandro Michele, stilista di Gucci, la popstar sembra aver sviluppato un vero e proprio legame con la città eterna.

Harry Styles

Questa connessione sembra essere confermata anche dalla decisione dell’artista di investire in proprietà locali, come testimoniato dall’acquisto di una casa a Civita di Bagnoregio e dall’intenzione, riportata dal Corriere della Sera, di acquistare un appartamento nel cuore di Roma.