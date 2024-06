Ultimo: sui social la lettera dedicata al figlio

Poche ore dopo aver annunciato di aspettare un bambino, Ultimo ha condiviso sui social una lettera commovente.

Ultimo, ha condiviso con il mondo le sue emozioni nell’attesa del primo figlio, frutto dell’amore con la sua fidanzata, Jacqueline Luna Di Giacomo. La notizia della gravidanza, annunciata in maniera teatrale sul palco dello Stadio Olimpico durante un suo concerto, ha scatenato reazioni di gioia e sostegno tra i fan.

In seguito a questo annuncio, Ultimo ha pubblicato un lungo post sui social media, una lettera aperta al figlio che verrà, esprimendo apertamente le sue sensazioni, paure e speranze per il futuro.

Le parole di Ultimo

“La mia testa vola. Va qui e la senza trovare pace, mi giro e rigiro nel letto senza riuscire ad addormentarmi. Mi dico Niccolò basta chiudi gli occhi, ma il cuore è veloce e la mente vola. Continuo a vedere i vostri occhi, le vostre lacrime, i vostri sorrisi.” – esordisce.

“Riaccendo la luce. Mi siedo nel letto. ‘Il silenzio adesso sa parlare’, mi viene in mente. Un silenzio assordante, dopo 3 notti di fila nello stadio della mia città. Scendo giù e preparo una camomilla. Mentre l’acqua bolle guardo avanti a me il vuoto, ripenso a un uomo che cantava abbracciato a suo figlio ‘ti dedico il silenzio’ e piangeva, e poi piango anche io”.

“L’acqua freme e stacco il fuoco. La mia mente non si ferma. Ecco un flash di un altro ragazzo che mentre correvo sotto il palco mi offre un bicchiere di vino che io ho bevuto, comincio a ridere. Sono su una caz*o di montagna russa, penso – continua l’artista – Come se avessi dentro tutti i colori del mondo in uno solo. Bevo la camomilla e mi rimetto a letto. Chiudo gli occhi e non riesco nuovamente a trovare pace. Mi rialzo. Accendo una sigaretta“.

“Basta cazzate Niccolò”

“Ora che sto per diventare papà vorrei smettere davvero, mi dico. Basta cazzate Niccolò. Chissà se avrà un pianoforte come dolce amico anche lui, comincio a pensare. Anzi no probabilmente per quanta musica sentirà in casa, finirà per odiarla. Chissà se a scuola sarà in disparte come me o no. Spengo la sigaretta e penso che non gli imporrò di studiare pianoforte“.

Ultimo

“Mi fischiano le orecchie nel silenzio mentre Roma rimane accesa a cullarmi. Se mi dirà che vuole diventare ingegnere spaziale, gli dirò vola. Se vorrà diventare medico, lo ringrazierò a vita da buon ipocondriaco. Se vorrà lavorare in un bar gli dirò che andrò a prendere il caffè da lui ogni mattina, se vorrà. Se durante l’adolescenza a scuola mi chiameranno dicendo “suo figlio ha la mente per aria”, sorriderò e saprò da chi ha preso“.

Poi conclude: “Prendo il telefono e riguardo quel padre mentre canta ti dedico il silenzio col figlio abbracciati piangendo. Torno a commuovermi e mi dico: mi avete insegnato voi la parola AMORE. Questo pensiero mette pace a tutto. Spengo la luce, non mi reggo in piedi, il letto è diventato mare, buonanotte Niccolò, buonanotte Roma mia“.