Emma rivela: “Ho fatto la visita di controllo”

Emma ha condiviso con i fan un momento molto instenso: si è sottoposta ad una visita di controllo per i suoi problemi di salute.

Sono passati 5 anni da quando Emma ha subito l’intervento che l’ha aiutata a risolvere i suoi importanti problemi di salute. In tutto questo tempo la cantante non ha mai smesso di continuare a seguire i controlli e ieri, nelle sue storie Instagram, ha condiviso l’esito dell’ultima visita fatta.

Emma: le storie su Instagram

Nonostante la frenesia della sua vita artistica, che la vede spesso in tour da una parte all’altra dell’Italia, Emma non perde mai di vista l’importanza della salute. “Oggi il mio amico van mi ha portata prima a Bologna” – fa sapere tramite le storie Instagram.

“Ho fatto la visita di controllo. Va tutto bene. Piango di gioia. Festeggio stasera a Reggio Emilia. Canterò con tutto il mio cuore per la bella notizia di oggi“. Poi la cantante ha rivolto ai suoi fan un importante messaggio a favore della prevenzione: “Mi raccomando fate sempre i controlli e non trascurate la vostra salute. Con immenso amore”.

Emma Marrone

Per Emma la lotta contro il tumore Non è stata una battaglia facile: la malattia si è ripresentata 3 volte costringendola a subire diverse operazioni. La seconda volta, il tumore si è ripresentato durante le selezioni dell’edizione di Amici che poi ha vinto lei stessa. La terza ed ultima volta, invece, è stata nel 2013, quando la cantante si è sottoposta all’operazione di rimozione delle ovaie.

Il desiderio di maternità

Qualche mese fa, a Le Iene, Emma ha rivelato di avere il forte desiderio di diventare madre. In Italia, però, si tratta di un sogno difficile da realizzare perchè, nonostante abbia ancora l’utero, in Italia le donne single non possono accedere alla fecondazione assisitita.

“Non ho fatto in tempo a congelare gli ovuli ma potrei ancora poter avere figli. Ho l’utero.”- ha spiegato a Le Iene Emma. “Io ho 39 anni e tutti gli strumenti per essere madre: economici, psicologici, sostegno della famiglia, ma siccome non ho un compagno non ho il diritto di diventare madre” – sottolinea la cantante.