Totti e Mara Venier al concerto di Ultimo: le dediche sui social

Francesco Totti e Mara Venier hanno partecipato al concerto di Ultimo: sui social gli hanno dedicato parole commoventi.

Diversi personaggi del mondo dello spettacolo hanno dedicato parole cariche di emozione ad Ultimo che, durante il suo concerto allo Stadio Olimpico di Roma, ha annunciato di aspettare un bambino con Jacqueline Luna Di Giacomo. Tra questi, Mara Venier e Francesco Totti che erano presenti la sera del concerto.

Le parole di Mara Venier

Per Mara Venier il live di Ultimo non è stato un semplice concerto. Accompagnata dal nipote Giulio e la sua fidanzata, la figlia Elisabetta e Fabiola, per la conduttrice è stata un’occasione di condivisione. A testimoniarlo, il messaggio condiviso su Instagram in cui esprime un sentimento di profonda connessione emotiva con l’artista.

“Niccolò mio, questo abbraccio dice tutto…Grazie grande Ultimo per regalarci così tanto amore…Tu mi hai preso l’anima ieri sera.” – si legge nel post di Mara Venier a corredo di una foto in cui si scambia un abbraccio con Ultimo.

Anche Totti al concerto di Ultimo

Anche Francesco Totti, accompagnato dai figli Cristian e Isabel, ha partecipato al concerto di Ultimo. In un video, girato poco prima che il cantautore romano salisse sul palco, si vede la figlia più piccola di Totti suonare il pianoforte proprio a fianco di Ultimo. Dopo poco la bimba torna di corsa tra le braccia del padre mentre l’artista si complimenta per l’esibizione improvvisata dicendo: “Olè“.

Non finisce qua: Totti, che all’Olimpico è come se fosse a casa sua, è andato a trovare Ultimo nel dietro le quinte prima che iniziasse il concerto. I due, che si conoscono da tempo, si sono incontrati negli spogliatoi della Roma a cui il calciatore è estremamente legato. L’incontro è stato immortalato dallo stesso Ultimo con un selfie condiviso sui social. “Il padrone di casa ha detto che è tutto a posto, possiamo cominciare. Roma terza data sold out, arrivo” – si legge nel post.