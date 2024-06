Giulia De Lellis paparazza con un famoso trapper: nuovo flirt?

Sembra che Giulia de Lellis abbia un nuovo flirt: si tratta di Tony Effe, trapper avvistato anche con Chiara Ferragni.

Negli ultimi giorni tutti gli sguardi sono puntati su Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nota per le sue numerose relazioni con personaggi del mondo dello spettacolo, sembra non trovare pace. Dopo la fine della storia con Carlo Gussalli Beretta e la relazione ormai conclusa con Giano Del Bufalo, Giulia è stata paparazzata in compagnia di Tony Effe.

Giulia e Tony Effe: le ultime indiscrezioni

L’ex concorrente del GF Vip 2 è stata avvistata a Napoli insieme a Tony Effe. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, i due hanno assistito insieme al concerto di Geolier allo Stadio Maradona di Napoli. Poi, dopo lo spettacolo, sono stati visti passeggiare insieme fino all’alba.

“La lunga notte napoletana. Vedi Napoli e poi…ti innamori. Giulia De Lellis, tornata single, e Tony Effe hanno trascorso una lunga notte calda nella città partenopea. Che è iniziata con il concerto di Geolier ed è proseguita in giro per il centro storico fino all’alba. È nata una nuova coppia?” – si legge sulla rivista.

Il trapper ultimamente finisce spesso sulle pagine di cronaca rosa: qualche tempo fa era stato avvistato anche in compagnia di Chiara Ferragni. I due sono andati a cena a Milano insieme ad alcuni amici, ma a quanto sembra tra loro ci sarebbe solo un rapporto di amicizia.

Una vita amorosa tormentata

Giulia De Lellis ha recentemente dichiarato di essere single e di volersi solo divertire. Nel podcast di Giulia Salemi, però, ha dichiarato che se fosse costretta a tornare con un suo ex fidanzato la scelta ricadrebbe su Andrea Damante.

“Se devo decidere e sceglierne uno allora dico Andrea” – ha rivelato Giulia – “e così faccio felici tante persone, per la serie Damellis are back. Poi io e Andre ci conosciamo davvero troppo bene e so com’è stare con lui. Anche se ultimamente non mi sopporta molto. Vabbè si scherza Andre quindi stai tranquillo“.