Emis Killa di nuovo papà: è nato Romeo

Emis Killa è diventato papà per la seconda volta: il 18 giugno è nato Romeo. Il rapper lo ha annunciato ai fan tramite i social.

Emis Killa ha sorpreso tutti i suoi follower con un annuncio molto speciale. Il cantante ha rivelato di essere diventato padre per la seconda volta. Attraverso le sue storie Instagram, ha condiviso la gioia per la nascita del suo secondo figlio nato il 18 giugno, avuto insieme alla compagna Martina Bottiglieri. La primogenita Perla Blue è nata nel 2018 dall’unione con l’ex compagna Tiffany Fortini.

Emis Killa di nuovo papà: l’annuncio sui social

La felicità traspare chiaramente dalle parole di Emis Killa che, dopo una settimana dal lieto evento, ha deciso di condividere con i suoi fan la nascita del piccolo Romeo. “Non sono mai stato molto aperto sulla mia vita privata ma mi sembra giusto informarvi che una settimana fa, 18-06-2024 è nato mio figlio Romeo. Tanti auguri a noi” – ha scritto il rapper nelle sue storie.

“Ovviamente il grazie più grande va a lei” – ha poi aggiunto riferendosi a Martina. Sul suo profilo Instagram, la neomamma ha pubblicato alcune foto con il bimbo e d Emis Killa scrivendo: “Una settimana fa alle 20:33 è nato il nostro cuore Romeo. Non esiste miracolo gioia ed emozione più immensa”.

Questa nuova gioia è frutto dell’amore con la compagna Martina Bottiglieri, legata al rapper da circa due anni. Il bambino, che accentua il legame affettivo e familiare tra i due, si aggiunge quindi a rendere ancora più speciale la loro relazione.

Un-ringraziamento allo staff ospedaliero

Oltre alla gioia per il nuovo nascituro, Emis Killa ha fatto sentire la sua gratitudine nei confronti dello staff dell’ospedale Buzzi di Milano per l’accoglienza e le cure ricevute durante il parto. “Mi sento inoltre di ringraziare con tutto il cuore lo staff dell’ospedale Buzzi per il modo in cui ci hanno accolto/trattato per tutta la permanenza. Un grosso grazie anche ai nostri amici e alla nostra famiglia per l’affetto con cui si sono messi a disposizione in tutti i modi possibili” – ha scritto il rapper.