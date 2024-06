Taylor Swift, incidente sul palco: “Ho ingoiato un insetto”

Durante il suo concerto londinese Taylor Swift ha ingoiato un insetto: il video è diventato virale sui social.

Nel corso di un evento che ha attirato l’attenzione dei fan e dei media di tutto il mondo, la celebre cantante americana Taylor Swift ha sperimentato un inaspettato inconveniente durante il suo concerto londinese, parte del suo Eras Tour. Mentre cantava uno dei suoi brani più noti, “All to well“, Swift ha ingoiato involontariamente un insetto, causando una breve interruzione dello show.

Nonostante ciò, ha dimostrato grande professionalità, riprendendo la performance quasi immediatamente dopo l’accaduto. Questa non è la prima volta che la cantante si trova a fronteggiare una situazione del genere, essendole già capitato un anno prima a Chicago.

Taylor Swift: incidente sul palco

Taylor Swift, nota per la sua capacità di incantare le folle con le sue melodie e la sua presenza scenica, si è trovata in una situazione piuttosto insolita quando, nel bel mezzo dell’esibizione, un insetto ha decisamente interrotto il suo momento.

@la.repubblica La cantante Taylor Swift si stava esibendo a Chicago quando è stata colta da un attacco di tosse e si è allontanata dal pubblico. In un video condiviso su Twitter, si sente dire: “Ho inghiottito un insetto, mi dispiace tanto”. Scherzando, Swift ha dichiarato che l’insetto era “delizioso”. #musica #taylorswift ♬ suono originale – la.repubblica

Il video dell’evento è diventato virale sui social, mostrando il momento esatto in cui Swift ha dovuto fermarsi, togliere il microfono e tossire. La cantante ha poi scherzato sull’accaduto con il suo pubblico, chiedendo supporto nel cantare. Il suo approccio ha ricevuto l’ammirazione dei fan, lodandola per la sua resilienza e la capacità di continuare lo show nonostante l’inatteso intoppo.

Non è la prima volta per la popstar

Questa bizzarra coincidenza non è nuova per Taylor Swift. Proprio un anno prima, durante un concerto a Chicago, si era trovata in una situazione simile. Anche in quella occasione, aveva ingoiato involontariamente un insetto, momentaneamente interrompendo la sua performance.

Taylor Swift

La sua reazione, tuttavia, era stata accolta con ilarità dal pubblico, grazie alla sua capacità di scherzare sull’accaduto. Il video dell’evento aveva raggiunto una vasta popolarità sui social, aggiungendo un ulteriore strato alla leggendaria relazione tra Swift e i suoi affezionati fan, dimostrando una volta di più la sua umanità e il suo senso dell’umorismo.