Ilary Blasi ammonisce Tony Effe: ecco perchè

Durante Battiti Live Ilary Blasi ha fatto una scherzosa raccomandazione a Tony Effe: ecco cosa è successo tra il trapper e la conduttrice.

Il mondo dello spettacolo è ricco di momenti che catturano l’attenzione del pubblico, non solo per l’esibizione degli artisti ma anche per i curiosi siparietti che nascono spontaneamente tra i protagonisti.

È il caso di quanto accaduto di recente durante le puntate di Battiti Live su Radio Norba TV, il programma musicale che vede sul palco alcuni dei cantanti più in voga del momento. Tra questi, troviamo Ilary Blasi e Tony Effe che hanno regalato al pubblico un momento davvero simpatico.

Ilary e Tony Effe: un siparietto che fa sorridere

Ilary Blasi, al timone di “Battiti Live“, ha dimostrato ancora una volta il suo inconfondibile stile nel gestire le dinamiche sul palco, rendendo l’atmosfera leggera e divertente. In una delle ultime puntate, raggiante ha accolto sul palco Tony Effe e Gaia, duo artistico che sta ottenendo un grande successo con il brano “Sesso e Samba”.

Tonyyyyu guarda che è vvvvvenuta mia figlia Chanel è qui dietro le quinte hai fatto la foto mi raccomando ehhh



Che regina Ilary è sempre lei #BattitiLive pic.twitter.com/qzbhIvdH1H — __ i🌵 (@i_buona) June 22, 2024

Ilary, in un momento di genuina spensieratezza, si è rivolta al trapper con un commento scherzoso: “Tony, guarda che è venuta mia figlia Chanel, è dietro le quinte“. “L’ho vista” – ha risposto lui perplesso. Poi la spiegazione: “Hai fatto la foto? Mi raccomando eh!“. Tony ha giurato di aver fatto la foto ma al momento né lui né Chanel Totti l’hanno pubblicata sui social.

La battuta con Irama

Un altro momento comico della serata è stata la battuta in romanaccio che Ilary Blasi ha fatto ad Irama: “Benvenuto! Come stai? Abbiamo sentito che tu in questo brano metti insieme, mischi, le sonorità orchestrali e quelle elettroniche. Correggimi se sbaglio, perché chiaramente io di ste cose non ce capisco nulla e me l’hanno scritto. Quindi è vera o no sta cosa?“.