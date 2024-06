Lutto per Cristina D’Avena: “Continuerai a vivere in ogni nota”

E’ morta Alessandra Valeria Manera, autrice dimolte sigle di cartoni animati: Cristina D’Avena le ha detto addio durante il suo concerto.

Durante il suo concerto, Cristina D’Avena ha voluto rendere omaggio ad una figura cardine della sua carriera artistica e della sua vita personale: Alessandra Valeria Manera, autrice storica di molte delle sigle che hanno reso la cantante un’icona per tanti bambini e adulti.

Manera, scomparsa all’età di 67 anni, lascia un vuoto non solo nella vita di D’Avena ma anche nel mondo della musica per l’infanzia, avendo contribuito a dar voce ai sogni e alle avventure di molti attraverso le sue parole.

L’addio di Cristina D’Avena

“Ciao Ale, ciao amica mia, amica di mille avventure. Ti scrivo solo oggi.” – ha scritto Cristina D’Avena su Instagram – “Non sai quanto è stato difficile dover attendere nell’esprimere le mie emozioni ma ti ho voluta rispettare anche quest’ultima volta.”

“Sono trascorsi più di 40 anni da quel giorno in cui i nostri cammini si sono incrociati e da allora non ci siamo mai separate. Abbiamo condiviso momenti indimenticabili. Sei stata, sei e sempre sarai parte della mia vita“.

“Sei stata la penna magica che ha dato voce ai miei sogni, l’amica fidata sempre pronta a darmi consigli e a proteggermi.” – prosegue – “Hai illuminato il mio percorso con maestria, dolcezza, dedizione e hai colorato l’infanzia con i colori dell’arcobaleno”.

“Ora che hai spiccato il volo verso un nuovo cielo, continuerai a vivere in ogni nota e in ogni parola che hai scritto per me. Mi manchi e non puoi nemmeno immaginare quanto mi mancherai… Con tutto il mio amore. La tua Cri“.

Mediaset ricorda Manera

Anche Mediaset, attraverso una nota ufficiale, ha voluto unirsi al cordoglio per la scomparsa di Alessandra Valeri Manera, riconoscendone l’importante contributo al mondo dell’animazione e delle sigle televisive.

Cristina D’Avena ospite dello Zecchino d’Oro

L’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, il presidente Fedele Confalonieri e tutti i collaboratori esprimono il loro profondo dolore, sottolineando quanto il lavoro di Manera abbia lasciato un segno indelebile nel panorama televisivo e nella memoria collettiva.