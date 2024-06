Elodie sempre più innamorata di Iannone: le foto in Sicilia

Elodie e Andrea Iannone sono sempre più innamorati: i due si sono concessi una vacanza in Sicilia dopo le nozze di Diletta Leotta.

Dopo la partecipazione al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius, dove ha brillato nel ruolo di damigella d’onore, Elodie ha scelto di prolungare il suo soggiorno alle Eolie per godersi alcuni giorni di riposo in dolce compagnia del fidanzato Andrea Iannone.

La coppia, insieme da quasi due anni, ha condiviso con i fan sui social alcuni momenti intimi di questa vacanza, tra cui la partecipazione a eventi importanti e rilassanti giornate in barca.

Elodie: il post su Instagram

Nel post condiviso su Instagram, Elodie ha celebrato il suo amore per Andrea con diverse foto insieme in barca nell’acqua cristallina. La cantante ha però condiviso anche foto del matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius e anche uno scatto di Iannone con l’amico fraterno Attilio Cusani. Non può mancare una romantica foto di coppia al tramonto, nonché un allegro ricordo in barca in compagnia di Elisabetta Canalis.

Niente matrimonio in vista

Interrogati sul loro futuro di coppia, tanto Elodie quanto Iannone sembrano avere idee chiarissime riguardo al matrimonio e ai piani a lungo termine. Intervistata da Vanity Fair, Elodie ha dichiarato: “Mi suona strano che due innamorati debbano firmare un contratto: dovrebbe essere sufficiente stare insieme per far valere i diritti di coppia“.

Elodie

Anche Iannone sembra pensarla allo stesso modo. In un’intervista ha Repubblica ha dichiarato di non avere intenzione di fare progetti a lungo termine: “Al momento sono concentrato sul rientro e il mio prossimo futuro: non faccio più programmi a lungo termine, in passato mi è crollato tutto e mi ha fatto male due volte. Ma sicuramente, nel mio futuro c’è anche una famiglia“.