Ultimo diventa papà: l’annuncio sul palco dell’Olimpico

Ultimo e Jacqueline Di Giacomo aspettano un bimbo: il cantante lo ha annunciato ieri durante il suo concerto allo Stadio Olimpico di Roma.

Per Ultimo quello di ieri sera allo Stadio Olimpico di Roma non è stato un concerto come tutti gli altri. Il cantante, visibilmente emozionato davanti alle decine di migliaia di fan presenti, ha fatto salire sul palco la compagna Jacqueline Luna di Giacomo, figlia di Heather Parisi, ed ha rivelato che diventeranno presto genitori.

Ultimo diventa papà: l’annuncio all’Olimpico

Le voci di una possibile gravidanza di Jacqueline Di Giacomo circolavano da un po’: si erano già diffuse ad aprile senza essere smentite. Il gossip è poi stato alimentato da Alessandro Rosica, noto anche come l’Investigatore Social, che tramite un post sul suo profilo Instagram ha dato come certa la notizia.

Ieri sera è stato proprio Ultimo a cancellare ogni dubbio, regalando ai fan presenti allo Stadio Olimpico momenti carichi di emozioni. Verso la fine del concerto, ha fatto salire Jacqueline sul palco e, rivolgendosi ai fan, ha detto: “Se c’è una cosa che ho imparato da voi è cosa significa famiglia“. Poi ha chiesto al pubblico di cantare “Quel filo che ci unisce” e si è chinato che baciare teneramente la pancia della fidanzata.

Jacqueline Di Giacomo: il rapporto con Heather Parisi

Negli ultimi giorni ha fatto molto discutere il rapporto tra Jacqueline e sua madre Heather Parisi. Durante un’intervista a Belve alla domanda “E’ contenta di essere la suocera di Ultimo?“, la showgirl ha affermato di non sapere chi fosse il cantante e di non essere interessata a parlare delle vite private dei suoi figli.

Di fronte a queste dichiarazioni, Jacqueline ha deciso di replicare sui social prendendo le distanze dalla madre: “Non vedo mia madre da 10 anni. Mi sono sentita mancata di rispetto e mi dissocio da qualunque cosa sia stata detta. Lei non sa nulla della mia vita“.