“Polemica sterile”: Fedez risponde alle dichiarazioni di Elodie

Nell’ultima puntata di Pulp Podcast, Fedez ha risposto ad alcune affermazioni di Elodie: scopriamo tutti i dettagli!

Sanremo 2025 si è concluso da diverse settimane, eppure il festival continua a far discutere. A suscitare maggiore polemica è stato il fatto che Giorgia, da tutti considerata tra i favoriti alla vittoria, si sia classificata solo al sesto posto non riuscendo nemmeno a raggiungere la top 5.

Nell’ultima puntata di Pulp Podcast, Fedez ha commentato alcune affermazioni di Elodie sulla questione definendole una “polemica sterile“. Ecco cosa ha detto il rapper.

Elodie: le sue parole a Verissimo

Ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, Elodie ha commentato duramente la classifica finale di Sanremo 2025. “È stato davvero irrispettoso, mi ha fatto davvero inca**are” – ha affermato la cantante parlando del sesto posto di Giorgia.

Elodie durante la prima serata del Festival di Sanremo 2025 – notiziemusica.it

“Ci deve essere rispetto per le carriere, non si può sentire. Dove stava il sostegno delle radio e dei giornalisti?” – ha poi aggiunto. Queste parole non state apprezzate da Fedez, che ha deciso di rispondere a Elodie durante l’ultima puntata del suo Pulp Podcast di cui era ospite Marco Masini.

Fedez: la risposta a Pulp Podcast

Durante l’ultima puntata del suo podcast, Fedez, quarto classificato di Sanremo 2025, voluto chiarire la sua posizione riguardo alla classifica finale della kermesse. “Ultima polemica, secondo me iper sterile, è stata quella di Elodie che ha detto che bisogna avere rispetto delle carriere e trova assurdo che Giorgia non fosse sul podio.” – ha affermato il rapper.

Poi ha aggiunto: “Io posso comprendere perché anche per me Giorgia doveva stare più in alto. Ma dire che sarebbe dovuto essere così per rispetto della carriera, non ha assolutamente senso. Allora partecipa Marco Masini o Vasco e li facciamo vincere. Tu valuti la canzone“.