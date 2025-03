Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Sarah Toscano ha commentato le voci di un suo presunto flirt con Fedez.

Tra gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo durante la puntata di domenica 2 marzo c’è stata anche Sarah Toscano, vincitrice di Amici di Maria De Filippi nonché concorrente di Sanremo 2025 con “Amarcord“. Nel corso dell’intervista la cantante 19enne ha commentato le voci di un suo presunto flirt con Fedez: ecco cosa ha rivelato.

Sarah Toscano: la sua esperienza a Sanremo 2025

Per Sarah Toscano quella di Sanremo 2025 è stata la prima esperienza sul palco dell’Ariston. “È stato un motivo per crescere e conoscere gli altri artisti. La prima sera ero agitatissima, mi tremavano le mani e la voce. Poi piano piano mi sono tranquillizzata” – racconta.

Sarah Toscano

“Quello che è successo in un anno è incredibile. Io ho sempre cantato.” – prosegue – “I miei genitori? Erano più agitati di me anche se non lo davano a vedere. Li chiamavo una volta al giorno, erano contenti. Non mi hanno giudicato, si sono trattenuti perché di solito sono critici. Ci tengono molto all’educazione e sempre mi dicono di essere felice. Sono orgogliosi e molto curiosi, preoccupati non penso“.

Le voci di un presunto flirt con Fedez

Negli ultimi sono circolate moltissime voci secondo cui Sarah Toscano avrebbe avuto un flirt con Fedez, anche lui in gara al festival. Silvia Toffanin ha chiesto alla cantante di commentare questo gossip.

“A volte il gossip va oltre, anche se so fa parte del gioco. Fa male quando ricevi dei commenti sulla vita privata, a maggior ragione quando sono commenti finti e che non sono mai successi.” – ha subito chiarito Sarah – “Nascono e si parla di te in giro… quello che fa male. Non ho mai avuto una vera e propria storia d’amore, forse sono molto selettiva. Aspetto la persona giusta, per ora mi dedico alla musica“.