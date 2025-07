Il rapper e l’influencer sono in vacanza in Sicilia. Qui stanno trascorrendo le giornate tra sole, mare, golf e con un misterioso bambino.

Le vacanze sono arrivate anche per Tony Effe e Giulia De Lellis, in attesa della loro prima bambina, Priscilla. La coppia è volata in Sicilia, dove sta trascorrendo dei giorni all’insegna del relax tra giornate in spiaggia e pomeriggi tra i campi da golf. Ma a non essere passato in osservato è un misterioso bambino con cui la coppia si è fatta fotografare. Scopriamo di chi si tratta.

La vacanza in Sicilia e il misterioso bambino

Come anticipato, Tony Effe e Giulia De Lellis sono in vacanza in Sicilia. A documentare il soggiorno è la stessa coppia, dato che entrambi hanno condiviso degli scatti delle loro giornate. Dagli scatti si vede sopratutto che Tony si stia dedicando a una sua passione anche durante la vacanza: il golf.

In effetti, non sono mancati degli scatti in cui il rapper posa davanti alla golf car, piuttosto che mentre si accinge a colpire la pallina con la mazza. Ma non è passato inosservata anche un’altra foto. Al suo interno, Tony posa con Giulia a bordo di un caddy, ma tra i due fidanzati compare una terza persona: un misterioso bambino. Ebbene, stando al gossip, si tratterebbe del figlio di una coppia di amici del rapper e dell’influencer, la quale si sarebbe perfino presa amorevolmente cura di lui.

Giulia De Lellis

I prossimi impegni di Tony Effe

In ogni caso, quella in Sicilia è soltanto una breve parentesi di relax in un’agenda che per Tony Effe è ricca di impegni. Infatti, il rapper è attualmente impegnato nel suo tour estivo, tant’è vero che i prossimi concerti avranno luogo in diverse località italiane, da Nord a Sud, con tappe anche a Riccione, Gorizia, Olbia e Catania.

Insomma, gli ultimi impegni prima che venga al mondo Priscilla, la loro prima bambina, la cui nascita è prevista per il prossimo autunno.