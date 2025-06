Tony Effe, sta per iniziare il tour 2025: la scaletta delle canzoni

Manca pochissimo all’inizio del tour estivo 2025 di Tony Effe. scopriamo quali sono le date in programma e la scaletta delle canzoni.

Nel panorama musicale italiano, l’estate 2025 si annuncia particolarmente ricca di eventi imperdibili. Tra i più attesi, spicca sicuramente il tour estivo 2025 di Tony Effe, che si preannuncia come un appuntamento imperdibile per i fan del trapper. Scopriamo quali sono le date in programma e la scaletta delle canzoni che l’artista porterà sul palco!

Tony Effe: le date del tour estivo 2025

Tony Effe ha annunciato una serie di date che lo vedranno esibirsi in diverse città italiane, a partire dal 25 giugno a Milano, presso il Kozel Carroponte, fino ad arrivare al grande finale del 29 agosto a Catania, per la Wave Summer Music. Particolarmente attesa è la data del 6 luglio, quando il trapper salirà sul palco del Circo Massimo di Roma, promettendo uno spettacolo indimenticabile.

Tony Effe durante la prima serata del Festival di Sanremo 2025 – notiziemusica.it

Ecco la lista completa delle date in programma del tour 2025 di Tony Effe:

mercoledì 25 giugno 2025 – Milano, Kozel Carroponte

venerdì 4 luglio 2025 – Riccione (RN), Space DJ SETù

domenica 6 luglio – Circo Massimo, Roma

martedì 8 luglio 2025 – Stupinigi (TO), Sonic Park Stupinigi

venerdì 11 luglio 2025 – Piazzola sul Brenta (PD), Piazzola Summer Festival

domenica 13 luglio 2025 – Gorizia, Arena Casa Rossa

sabato 19 luglio 2025 – Piedimonte Matese (CE), Arena Matese

giovedì 14 agosto 2025 – Olbia (SS), Red Valley Festival

giovedì 21 agosto 2025 – Apricena (FG), Suoni in Cava

venerdì 29 agosto 2025 – Catania, Wave Summer Music

La scaletta delle canzoni

Sul palco dei suoi concerti Tony Effe porterà sia i suoi più grandi successi che le hit più recenti, come le collaborazioni con Rose Villain e Tommy Cash. Ecco la probabile scaletta delle canzoni: