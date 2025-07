Il cantante ha raggiunto un nuovo record: in meno di un’ora ha venduto oltre 200.000 biglietti per l’evento a Tor Vergata, ora sold out.

Ultimo ha annunciato di aver raggiunto un nuovo importantissimo record: il concerto a Tor Vergata è ufficialmente sold out. Un traguardo notevole, dato che i biglietti disponibili erano più di 200.000 e sono stati tutti venduti in meno di un’ora.

Il sold out di Ultimo a Tor Vergata

Proprio qualche giorno fa, Ultimo, durante il concerto allo Stadio Olimpico di Roma faceva un annuncio importante: il 4 luglio 2026 a Tor Vergata si sarebbe esibito in un colossale show. A disposizione del pubblico ben più di 200.000 biglietti, un numero da capogiro se si pensa la capienza massima che di norma hanno gli stadi.

Sembrava impossibile, eppure il cantante ha riscritto la storia. Sì perché in meno di un’ora dall’inizio della vendita dei biglietti, l’evento a Tor Vergata è andato sold out. Un risultato che non tutti i cantanti riescono a raggiungere in carriere anche decennali, ma che Ultimo ha conquistato in meno di dieci anni di attività musicale.

Perché il concerto a Tor Vergata è importante per Ultimo

In ogni caso il concerto a Tor Vergata non è un evento come un altro. Per Ultimo rappresenta un momento storico nella sua carriera a partire dalla data scelta. Sì perché l’opzione del 4 luglio non è casuale, dato che lo stesso giorno, ma nel 2019, il cantante si esibiva per la prima volta allo Stadio Olimpico di Roma.

Per Ultimo, quindi, si tratta di un modo per celebrare la sua carriera che, seppur ancora breve, lo ha portato a tagliare molteplici traguardi da record. E il cantante lo sa bene, tant’è vero che non ha mai nascosto tutto l’affetto che prova verso i suoi fan. Un esempio? Per annunciare il sold out, Ultimo ha pubblicato un post in cui ha deciso di ringraziare a modo suo tutti coloro che lo sostengono da sempre.