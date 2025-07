Stando all’ultimo bilancio, la Gente edizioni musicali srl, la società di Laura Pausini, ha registrato dei risultati economici deludenti.

Pare che le cose non stiano andando bene per la società di Laura Pausini. Stando all’ultimo bilancio, infatti, la Gente edizioni musicali srl ha registrato dei risultati economici di gran lunga peggiori rispetto a quelli raggiunti nel corso dell’anno precedente.

La perdita di 1,2 milioni di euro

Ad aver riportato i dati del bilancio è stato Open. Stando a quanto analizzato, Gente edizioni musicali srl, la società di Laura Pausini, ha registrato nel 2024 una perdita di 1,2 milioni di euro rispetto al risultato raggiunto nel 2023. Insomma, un bilancio non proprio positivo, considerato che i ricavi sono passati dall’essere 6,26 milioni di euro a 3,47. Ma non solo, dato che nel corso dell’anno passato Laura Pausini ha anche versato alla sua società un finanziamento pari a 600.000 euro.

Nonostante ciò, la cantante non si deve allarmare. Infatti, la sua società vanta di un patrimonio decisamente solido, pari circa a 5 milioni di euro. E non è finita qui, dato che a esso si aggiungono anche 3,65 milioni in investimenti in obbligazioni e titoli e circa 2,54 milioni in immobili di proprietà.

Laura Pausini

Il trasferimento della proprietà

Sempre Open ha riportato un dato curioso. Infatti, fino a inizio 2024, la maggior parte del capitale della società era controllato da Laura Pausini stessa, mentre l’1% era gestito da suo padre Fabrizio. Insomma, una società che è sempre stata di famiglia, anche perché la cantante aveva designato la sorella Silvia come amministratore.

Le cose, però, sono cambiate nel corso dell’anno scorso, dato che la proprietà della società posseduta dalla cantante è stata interamente trasferita all’LP trust, la cui sede è a Faenza, ma che è regolato dalle leggi in vigore nello stato americano del Jersey. Fa eccezione quell’1% che ancora oggi è gestito interamente dal padre di Laura.