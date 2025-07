La cantante e la conduttrice TV si sono concesse una vacanza al mare tra amiche, senza i compagni. Ecco qual è la meta scelta.

L’estate è arrivata anche per Elodie e Diletta Leotta e, dopo un anno ricco di impegni tra concerti e programmi TV, le due amiche hanno deciso di concedersi un po’ di giorni di relax al mare senza i rispettivi compagni. Scopriamo qual è la meta scelta.

La vacanza a Ibiza di Elodie e Diletta Leotta

Per la loro vacanza tra amiche, Elodie e Diletta Leotta hanno deciso di volare verso Ibiza, isola delle Baleari celebre per le sue acque cristalline, le spiagge da sogno e la frizzante vita notturna. Ad aver pizzicato le due amiche è stato il settimane Chi, diretto da Alfonso Signorini, ma la stessa Diletta ha condiviso su Instagram alcune foto della vacanza.

In ogni caso, stando all’articolo, la cantante e la conduttrice TV non erano da sole. Infatti, assieme a loro ci sarebbe stata anche una terza ragazza: stiamo parlando di Franceska Nuredini, ballerina finita al centro del gossip qualche giorno fa per la complicità mostrata cin Elodie e di Andre Iannone, il suo compagno.

A proposito, i grandi assenti della vacanza sono stati proprio il pilota, fidanzato della cantante, e Loris Karius, marito di Diletta Leotta, rispettivamente in vacanza con alcuni amici e in ritiro con la squadra di calcio.

L’amicizia tra Elodie e Diletta Leotta

Ma torniamo a Elodie e Diletta Leotta. Ebbene, le due amiche sono legate ormai da diverso tempo. La loro amicizia è nata per caso e in maniera spontanea, quando Elodie partecipò a un programma di Diletta Leotta in qualità di ospite. Da quel momento, niente è riuscito più a separare le due amiche, anzi, il loro legame si è consolidato sempre di più, tant’è vero che la cantante è stata perfino damigella della conduttrice TV durante le sue nozze con Loris Karius, avvenute nel giugno del 2024.