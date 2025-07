Non sempre gli artisti sono legati da un rapporto di stima e affetto reciproco, quel motore che a volte li porta a realizzare incredibili collaborazioni musicali che diventano subito delle hit. Infatti, a volte può succedere che al posto della stima, ci sia l’astio, e questo aspetto riguarda moltissimi artisti, comprese due celebri cantanti dell’attuale panorama musicale italiano.

Ebbene sì, le due cantanti che sarebbero coinvolte in una vera e propria faida sono Rose Villain e Anna Pepe. Cos’hanno in comune? Sono delle vere e proprie regine delle classifiche che negli ultimi anni hanno raggiunto le prime posizioni grazie a tormentoni e album di successo.

Eppure, pare proprio che tra loro non scorra buon sangue. Ad aver acceso una luce sulla questione è stata proprio Rose Villain, la quale ormai due anni fa, ha partecipato a un episodio di Say Waaad, il programma radiofonico di Radio Deejay. Qui la cantante ha espresso una considerazione sulla giovane collega: “Se sono d’accordo con Guè che ha detto che Anna è la rapper donna migliore d’Italia? Oddio, diciamo che io non mi sento affatto meno di lei“.