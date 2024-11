Scopri il tour 2024 di Olly: dal suo ultimo album ai successi rap-pop. Concerti, biglietti e scaletta imperdibili per i fan.

Nel panorama musicale italiano, l’ascesa dei giovani talenti offre sempre nuove sorprese e storie di successo. Uno degli artisti che sta rapidamente guadagnando popolarità è il rapper genovese Olly, al secolo Federico Olivieri. Nato nel 2001, Olly ha iniziato la sua carriera musicale formando il collettivo Madmut Branco, per poi avventurarsi in progetti solisti che gli hanno valso riconoscimenti e collaborazioni di prestigio.

Nel dicembre 2024, l’artista porterà la sua musica in giro per l’Italia con una serie di concerti che promettono di essere imperdibili. Vediamo nel dettaglio le date dei concerti previsti, dove acquistare i biglietti e quale sarà la scaletta.

Il 2024, infatti, vedrà Olly calcare i palchi di diversi teatri e club italiani in nove date che attraverseranno lo Stivale. La serie di concerti avrà inizio a Milano il 2 e 3 dicembre per poi proseguire a Firenze, Venaria Reale, Padova, Bologna, Pozzuoli e concludersi a Roma il 20 e 21 dicembre. Queste esibizioni rappresenteranno un’occasione unica per assistere dal vivo alle performance dell’artista che con il suo stile unico si pone a cavallo tra rap e pop.

Biglietti: dove e come acquistarli

I fan che non vogliono perdere l’opportunità di assistere ai concerti potranno acquistare i biglietti attraverso i noti portali di vendita TicketOne, Ticketmaster e Vivaticket. Importante sarà tenere monitorati i profili social dell’artista per eventuali aggiornamenti sulle date e sulla disponibilità dei biglietti. Con prezzi di partenza di 29,00 €, c’è anche la possibilità di accedere a pacchetti esclusivi come il Meet and Greet o l’Early Entry per vivere un’esperienza ancora più vicina al palco e all’artista.

La scaletta: un viaggio tra le note

Il 2023 ha visto la pubblicazione di un album e diversi EP che hanno arricchito il repertorio di Olly. Il tour s’intitolerà “Gira, il mondo gira”, dall’omonimo album, e includerà successi come “Devastante” e “Polvere”, brani che hanno visto l’artista esibirsi anche sul prestigioso palco di Sanremo. Oltre a queste hit, i fan possono aspettarsi una selezione variegata dei suoi lavori che spazia dai primi singoli alle recenti collaborazioni come:

Una Vita

L’anima Balla

Ho Un Amico

Polvere

Menomale Che C’è Il Mare

Un’altra Volta

L’amore Va

Tutto Male

Bianca

Fammi Morire

Canto Alla Luna

Olly

Un fenomeno in crescita

La carriera di Olly rappresenta un esempio di come la passione per la musica possa tradursi in un percorso di successo. Dalle prime apparizioni a Sanremo Giovani alle collaborazioni con artisti del calibro di Emma Marrone e JVLI, il rapper genovese ha costruito un’identità artistica riconoscibile e apprezzata dal pubblico e dalla critica. Con questo tour, Olly non solo conferma il suo impegno verso la musica e i fan ma pone le basi per un futuro sempre più brillante nel panorama musicale italiano.