Geolier: il 22 novembre esce il nuovo album “Dio lo sa – Atto II”

Geolier ha annunciato che il 22 novembre uscirà il suo nuovo attesissimo album, “Dio lo sa – Atto II”: scopriamo tutti i dettagli!

Dopo aver annunciato l’uscita del suo primo libro, l’autobiografia “Per sempre”, oggi Geolier è tornato a stupire i fan con una notizia del tutto inaspettata. Il rapper partenopeo ha infatti rivelato tramite un post su Instagram che il prossimo 22 novembre uscirà “Dio lo sa – Atto II“, il suo nuovo album.

“Dio lo sa – Atto II”: tutti i dettagli

L’attesa per “Dio Lo Sa – Atto II” è alta, e Geolier ha deciso di soddisfare i suoi fan su tutti i fronti. Il disco sarà disponibile non solo su tutte le piattaforme digitali ma anche in diversi formati fisici: CD Autografato, Vinile Rosso Trasparente con e senza autografo, e una particolare Vinile Edizione Liquid Autografata.

“Dio Lo Sa – Atto II” non è solo un disco atteso, ma la conferma di un artista poliedrico, pronto a sorprendere e coinvolgere ancora una volta i suoi fan, dentro e fuori dallo studio di registrazione.

Geolier il tour nei palazzetti

Per consolidare ulteriormente il suo legame con il pubblico, Geolier ha programmato un tour nei palasport per il 2025, con date che lo porteranno ad esibirsi nelle principali città italiane. Questi concerti hanno riscosso enorme successo con molte date già andate sold out.

Di seguito tutte le date del tour nei palazzetti di Geolier, prodotto da Magellano Concerti: