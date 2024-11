Gianna Nannini: annunciate nuove date per il tour dell’estate 2025

A poche settimane dall’inizio del tour invernale, Gianna Nannini ha già annunciato 6 nuove date per l’estate del 2025.

Manca ormai pochissimo all’inizio della tournée invernale “Sei nell’anima tour – European Leg”, ma Gianna Nannini sembra già proiettata nel futuro. Dopo l’incredibile successo del tour 2024, le cui date sono già andate quasi tutte sold out, l’icona del rock ha deciso di aggiungere 6 nuovi concerti per il per il “Sei nell’anima – Festival European Leg 2025“, che inizierà la prossima estate. Scopriamo tutti i dettagli!

Gianna Nannini: le nuove date del tour 2025

Ad annunciare le 6 nuove date è stata la stessa Gianna Nannini, tramite un post pubblicato su Instagram. “Mentre manca sempre meno al tour indoor, si aggiungono sei nuovi show alla nostra estate rock 2025.” – si legge nella didascalia.

Di seguito vi presentiamo tutte le tappe del “Sei nell’anima – Festival European Leg 2025“

03 luglio – Bologna – Sequoie Music Park

04 luglio – Bard (AO) – Estate al Forte

06 luglio – Codroipo (UD) – Villa Manin

12 luglio – Marostica (VI) – Marostica Summer Festival Volksbank 2025

13 luglio – Pistoia – Pistoia Blues Festival

15 luglio – Nichelino (TO) – Sonic Park

17 luglio – Locarno (Switzerland) – Moon & Stars Festival

18 luglio – Rosenheim (Germany) – Rosenheim Sommerfestival

20 luglio – Hamburg (Germany) – Stadtpark Open Air

21 luglio – Wiesbaden (Germany) – Rheingau Musik Festival

23 luglio – Regensburg (Germany) – Thurn Und Taxis Shlossfestspiele

25 luglio – Vaduz (Liechtenstein) – Soundz – NUOVA DATA

26 luglio – Lauchheim (Germany) – Festival Schloss Kapfenburg

28 luglio – Freiburg (Germany) – Zelt-Musik-Festival

29 luglio – Füssen (Germany) – Barockgarten Am Festspielhaus

31 luglio – St. Wendel (Germany) – Bosenbach Festival

02 agosto – Ebern (Germany) – Roesler Open Air Schloss Eyrichshof

03 agosto – Weimar (Germany) – Erbenhof Schallkultur Festival

06 agosto – Lanciano – Parco Villa Delle Rose – NUOVA DATA

09 agosto – Santa Margherita di Pula (CA) – Forte Arena

13 agosto – Macerata – Sferisterio

18 agosto – Apricena – Suonincava – Cava dell’erba – NUOVA DATA

19 agosto – Ostuni – Foro Boario – NUOVA DATA

21 agosto – Roccella Jonica (RC) – Roccella Summer Festival

23 agosto – Catania – Sotto Il Vulcano Fest

24 agosto – Palermo – Dream Pop Festival

29 agosto – Arbon (Svizzera) – Summerdays Festival – NUOVA DATA

30 agosto – Spiez (Svizzera) – Seaside Festival – NUOVA DATA

Per i numerosi fan della Nannini, la buona notizia è che i biglietti per le nuove date sono già disponibili all’acquisto su ticketone.it, permettendo così a tutti di programmare in anticipo la propria partecipazione agli eventi.

“Sei nell’anima”: non solo un tour

Il progetto “Sei nell’anima” si estende ben oltre il palco, e comprende anche l’album omonimo pubblicato a marzo 2024, il film disponibile su Netflix da maggio, e una ristampa del libro autobiografico dell’artista, ribattezzato “Sei nell’anima (Cazzi miei)“. Questi elementi, insieme ai tour, compongono un mosaico artistico che offre un’immersione profonda nel mondo di Nannini, tra musica, parole e immagini.