“Feeling”: il significato del nuovo brano di Elodie e Tiziano Ferro

È uscito “Feeling”, il primo brano in collaborazione tra Elodie e Tiziano Ferro: scopriamo il testo e il significato della canzone!

Dopo una lunga attesa, “Feeling“ è finalmente disponibile su tutte le piattaforme digitali. Si tratta del primo singolo in collaborazione tra Tiziano Ferro ed Elodie: scopriamo qual è il testo e il significato della canzone!

“Feeling”: il significato della canzone

“Feeling” non è solamente un duetto tra due delle voci più caratteristiche e apprezzate del panorama musicale italiano, ma un vero e proprio ponte che collega mondi artistici differenti. Ferro, noto per il suo percorso musicale costellato di successi e per la sua capacità di affrontare tematiche profonde con sensibilità unica, si unisce a Elodie, artista dallo stile eclettico e in continuo divenire.

“Feeling” porta l’ascoltatore in un viaggio attraverso la complessità delle relazioni umane, offrendo al tempo stesso una prospettiva musicale moderna con radici nel R&B. Il contributo di Tiziano Ferro aggiunge profondità al brano con una melodia che rimane attuale, pur facendo omaggio alle influenze musicali che hanno segnato la sua carriera.

“Questo brano esplora la psicologia umana. Il feeling è quella scintilla istintiva che ci guida. La canzone rappresenta una sorta di esplorazione profonda di una situazione complessa.” – ha commentato Tiziano Ferro.

Elodie, dall’altra parte, porta nella canzone la sua visione delle fragilità umane, viste non come debolezze, ma come elementi che aggiungono forza al carattere di una persona. “Racconta di fragilità che ci danno tridimensionalità, che danno forza se le accogli.” – ha rivelato la cantante.

Il testo della canzone

Elodie

Sei Satana che vive sulla mia spalla

Che cammina insieme a me, Ghetto Blasta

La tua relazione è un buco nell’acqua

E tu ci cammini sopra e fai

‘sto silenzio quanto ci costa?

Forse più del Moysa

