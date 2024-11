Biglietti, scaletta e tutti i dettagli per il concerto reunion di Benji e Fede a Milano il 16 novembre 2024.

Il ritorno sul palco di Benji e Fede è uno degli eventi più attesi nel panorama musicale italiano. Dopo una pausa durata quattro anni, la coppia artistica che ha saputo conquistare il cuore di migliaia di fan, soprattutto adolescenti, annuncia una grande reunion. Sarà l’Unipol Forum di Assago, a Milano, a ospitare il loro concerto nel 2024, un’occasione unica per rivedere insieme sullo stesso palco Benjamin Mascolo e Federico Rossi. Il duetto ha scelto come scenario per il loro atteso ritorno il Forum di Assago, luogo emblematico per gli amanti della musica live. La data fissata è il 16 novembre 2024, dando così ai fan tutto il tempo di organizzarsi per partecipare a quello che si preannuncia come un evento indimenticabile. Questo ritorno è frutto di una riconciliazione lungamente sperata dai loro seguaci e anticipata dai social, specialmente dopo una lettera pubblica di Benji rivolta a Fede, che ha acceso speranze e speculazioni.

Biglietti: come e dove acquistarli

Per tutti coloro che non vogliono perdere l’opportunità di assistere al concerto di Benji e Fede, la prevendita dei biglietti avrà luogo sul sito di Ticketone. A partire dalle ore 14 del 30 maggio, i fan potranno assicurarsi il proprio posto, pronti a vivere un’esperienza dal vivo carica di emozioni dopo quattro anni di attesa.

L’attesa scaletta dell’evento

Anche se la scaletta ufficiale per il concerto milanese del 2024 non è stata ancora svelata, i followers del duo possono fare affidamento su quella delle precedenti esibizioni:

Buona fortuna

Tutta d’un fiato

New York

Da grande

On Demand

Prendimi per mano

Take Away

Traccia numero 3

La canzone più triste del mondo

Una foto

Glu Glu

Siamo solo noise

Incendio

Lettera

Tutti i miei problemi

XX Settembre

Niente di speciale

Senza salutarti

Forme geometriche

Stroboscopica

Adrenalina

Tutto per una ragione

Dove e Quando

Moscow Mule

Universale

Benji & Fede

Perché questo concerto è tanto atteso

La pausa artistica presa da Benji e Fede ha lasciato un vuoto nel cuore dei fan, che ora hanno la possibilità di riempire quella lacuna con un evento che si preannuncia ricco di sorprese e momenti indimenticabili. La riconciliazione tra i due artisti non solo ha riunito un duo musicale di successo ma ha anche riacceso la speranza nei cuori dei loro sostenitori, pronti a cantare di nuovo insieme le loro canzoni preferite.

L’appuntamento del 16 novembre 2024 all’Unipol Forum di Assago, dunque, non è solo un concerto ma un vero e proprio simbolo di rinascita e unione, sia per Benji e Fede che per tutti i loro affezionati fan. Un’opportunità per celebrare la musica, l’amicizia e la ripartenza, testimoniando ancora una volta la forza che le note e le parole possono avere nel riavvicinare le persone.