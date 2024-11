Scopri il concerto di BigMama a Milano il 14 novembre: musica, messaggi sociali e ospiti come Noemi e Ensi.

Nel vibrante panorama musicale italiano, il prossimo evento che sta suscitando attesa e curiosità è il concerto di BigMama, la rapper di Avellino che con il suo stile unico e le sue liriche impregnate di tematiche socialmente rilevanti si é fatta spazio nel cuore di molti fan. L’appuntamento è fissato per il 14 novembre all’Alcatraz di Milano, una delle venue più rinomate per la musica live nel nostro Paese. BigMama non sarà sola: a condividerne il palco ci saranno artisti di calibro come Noemi, Ensi, Sissi, Inoki e i Queen of Saba, tutti legati personalmente al suo percorso artistico.

Una serata di musica e significato

Il concerto milanese di BigMama si presenta come un’occasione unica per vivere una serata all’insegna della buona musica, ma anche per riflettere su temi di stretta attualità che la rapper ha saputo affrontare nelle sue opere. Il suo primo album “Sangue“, pubblicato l’8 marzo, insieme al libro “Cento Occhi“, uscito poco dopo, sono espressione dell’impegno di BigMama verso questioni come l’uguaglianza e la pace, temi tanto cari da averle valso l’invito a parlare al Palazzo di Vetro dell’ONU a New York.

BigMama, la possibile scaletta

Marianna Mammone, questo il vero nome di BigMama, ha solo 23 anni ma ha già dimostrato un talento eccezionale, un’attitudine da grande performer e ha conquistato il pubblico e la critica con il suo flow inconfondibile. Per il concerto di Milano possiamo aspettarci una scaletta con hit come:

Mezzo rotto

La rabbia non ti basta

Fa strano

Cento occhi

Touchdown

Mamasutra

Mama non mama

Ma che hit

Fortissima freestyle

Bloody Mary

BigMama al Festival di Sanremo 2024

Un evento da non perdere

Per chi desidera assistere all’esibizione di BigMama e degli artisti ospiti, i biglietti sono disponibili sulle piattaforme Mailticket.it e TicketOne. L’evento rappresenta un’opportunità per immergersi non solo in una serata di grande musica, ma anche per avvicinarsi a messaggi di profondo valore sociale e umano, trasmessi attraverso la potenza espressiva del rap e della musica live. La partecipazione di nomi noti e apprezzati nel panorama musicale italiano come Noemi, Ensi, Sissi, Inoki e i Queen of Saba aggiunge ulteriore valore a un appuntamento che si preannuncia già imperdibile per gli appassionati di musica e di cultura contemporanea.