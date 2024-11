Pinguini Tattici Nucleari: in arrivo il nuovo singolo “Islanda”

Il 15 novembre esce “Islanda”, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari: scopriamo tutti i dettagli di questa novità discografica!

Dopo “Romantico ma muori”, i Pinguini Tattici Nucleari stanno per tornare con “Islanda“, un nuovo singolo che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 15 novembre. Questo nuovo pezzo rappresenta assaggio del loro prossimo album “Hello World“, la cui uscita è prevista per il 6 dicembre.

Islanda: il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari

La band racconta così il significato del loro nuovo brano: “Islanda è un viaggio che non sai dove ti porterà. Tutti viaggiano per motivi diversi: chi per abbracciare una nuova vita, chi per superare qualche trauma, chi per noia e chi per coraggio”.

“Quando parti e te ne vai perché vuoi lasciarti alle spalle qualcuno, tutto ha un sapore diverso.” – proseguono – “Islanda parte da questa consapevolezza ed è dedicata a chi viaggia per dimenticare, o per meglio dire per creare nuovi ricordi“.

L’Islanda è anche un luogo del cuore per i Pinguini Tattici Nucleari: “Noi stessi siamo stati in Islanda tutti insieme come band ed è stato un viaggio unico. Così abbiamo deciso di scriverci una canzone, che sarà anche un po’ malinconica ma che di sicuro non ha paura dei nuovi inizi“.

Un tour atteso e già in programma

Guardando al futuro, i Pinguini Tattici Nucleari hanno già pianificato un tour negli stadi per il 2025, dimostrazione del loro crescente successo e del forte impatto che hanno sul pubblico. Con date che spaziano da Reggio Emilia a Roma, passando per Milano, Treviso, Torino, Ancona, Firenze e Napoli, la band si prepara a portare la propria musica e le proprie storie in giro per l’Italia.

Pinguini Tattici Nucleari

Di seguito vi presentiamo tutte le tappe del tour 2025 dei Pinguini Tattici Nucleari: