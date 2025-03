Ospite al pomeridiano di Amici, Fedez ha fatto nuovamente parlare di sé: tutto sulle voci che lo vedono come futuro giudice al Serale.

Fedez è stato ospite nella puntata di Amici di domenica 9 marzo. In tale occasione non ha solo cantato la sua “Battito“, canzone presentata a Sanremo 2025, ma ha anche ricoperto il ruolo di giudice assieme alla collega Noemi.

Al termine della puntata, Fedez ha lasciato i fan con un dubbio: sarà lui il futuro giudice al Serale di Amici? Ecco la verità.

Fedez dietro le quinte: “Se tutto andrà come si spera, ci vedremo presto!”

Le voci sulla presunta partecipazione di Fedez al Serale di Amici in veste di giudice, derivano da una segnalazione avvenuta al termine della puntata di domenica a Deianira Marzano, esperta di gossip.

In tale occasione, una fonte anonima presente nel pubblico avrebbe sentito il cantante parlare con alcuni membri della produzione. Stando alle voci, il cantante si sarebbe lasciato sfuggire la seguente dichiarazione: “Se tutto andrà come si spera, ci vedremo spesso!“ Un’ipotesi di questo tipo non è del tutto improbabile: Fedez, infatti, ha già ricoperto in passato il ruolo di giudice, partecipando a diverse edizioni di X Factor.

Fedez e Amadeus al Serale di Amici

Le indiscrezioni sui futuri giudici del Serale di Amici 24 non riguardano solamente Fedez. Di recente l’attenzione si è anche concentrata su Amadeus: pare infatti che il conduttore e la moglie Giovanna Civitillo siano in ottimi rapporti con Maria De Filippi.

La coppia, infatti, è stata ospite anche a C’è Posta Per Te durante la puntata dello scorso sabato 8 febbraio.

Attualmente non c’è certezza sulla partecipazione di Fedez e Amadeus in veste di giudici ad Amici. Bisognerà quindi aspettare ancora qualche settimana per poter avere notizie ufficiali.

Chi sono i giudici del Serale di Amici

A oggi Maria De Filippi non ha ancora fatto dichiarazioni ufficiali su chi saranno i giudici del Serale di Amici 24. Tuttavia, si dice che per ora sia confermata la partecipazione di Cristiano Malgioglio, mentre volti noti come Giuseppe Giofré e Michele Bravi sarebbero pronti a cedere la poltrona da giudice a qualcun altro.