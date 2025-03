Valerio Scanu ha criticato duramente Tony Effe e la sua performance a Sanremo 2025: scopriamo cosa ha detto il cantante.

Fanno discutere le parole di Valerio Scanu, vincitore di Sanremo 2010, che in una recente intervista ha rivolto parole pesanti nei confronti di un suo collega. Conclusa l’esperienza nel programma Rai ‘Ora o mai più’, il cantante è stato ospite di Maschio Selvaggio a Rai Radio 2.

Tra i tanti temi affrontati durante il programma, Scanu ha fatto alcuni commenti sulle doti canore di Tony Effe esprimendo un’opinione durissima nei confronti del cantante e soprattutto della sua performance all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Scopriamo cosa ha detto!

Valerio Scanu: il suo parere su Tony Effe

Durante il programma radiofonico, Valerio Scanu ha affermato senza tanti giri di parole che il trapper romano non avrebbe nessuna delle qualità necessarie per salire su un palco importante come quello di Sanremo.

Tony Effe durante la prima serata del Festival di Sanremo 2025 – notiziemusica.it

“Andare a Sanremo senza saper cantare? Beh, ve ne sono davvero tanti. Il più emblematico, ma questo lo sa anche lui, è Tony Effe. Non sto dicendo una cosa nuova, non stiamo di certo scoprendo l’America. Tony Effe non sa cantare, non è intonato per niente” – ha esordito il cantante.

Poi, per sottolineare quanto poco abbia apprezzato la performance del collega, ha aggiunto: “Nella sua esibizione a Sanremo, quando cantava ‘Damme na’ mano, neanche la forza di uno strumento potente come l’autotune è riuscito a intonare la sua voce”.

Valerio Scanu: la simpatia per Tony Effe

Nonostante la pesante critica, Valerio Scanu ha sottolineato che si tratta di un commento espresso “Con la massima simpatia” nei confronti di Tony Effe.

Il cantante, che ha vinto Sanremo nel 2010, ha voluto esprimere un’opinione quanto più oggettiva possibile sulle doti canore del trapper romano.