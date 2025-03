Elodie è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata di domenica 9 marzo. La cantante ha risposto a una serie di domande, alcune riferite alle voci che parlano di una presunta crisi con Andrea Iannone. “E’ la relazione della mia vita. Con lui è stato un colpo di fulmine“, ha dichiarato l’artista.

Elodie parla di Andrea Iannone

Durante l’intervista Elodie ha avuto modo di parlare non solo della sua carriera, ma anche della sua vita privata. In tale occasione Silvia Toffanin le ha posto alcune domande riferite alla sua situazione sentimentale.

La cantante, emozionata, ha così cominciato a parlare della sua relazione con Andrea Iannone: “Io e Andrea ci amiamo molto e siamo una grande squadra, ci supportiamo tantissimo. La nostra relazione è adulta e matura, fatta di tutto: comprensione, abbracci, amore. Mi imbarazza un po’ parlare di lui, non so perché“.

La storia d’amore tra la cantante e il pilota prosegue ormai da tre anni. Elodie ha dichiarato che con Andrea sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine: la cantante, infatti, non stava pensando a una relazione quando si sono conosciuti, ma è bastato uno sguardo per farle capire che lui fosse la persona giusta.

Elodie: “Potrei vivere senza il mio lavoro”

Elodie ha raccontato a Silvia anche alcuni aneddoti relativi la sua infanzia: “Il mio quartiere d’origine è di borgata, il Quartaccio, ma regala verità. Sono molto orgogliosa delle mie umili origini, delle mie amiche che sono come delle sorelle. Sono donne forti e intraprendenti, io le stimo. Insieme alla mia famiglia“.

“Il mio lavoro mi dà una grande botta di adrenalina, ma potrei vivere senza il mio lavoro perché sto veramente bene con poco. So che per me le cose semplici sono importanti“, ha dichiarato la cantante.