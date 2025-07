Il rapper ha pubblicato nelle sue storie Instagram alcuni contenuti in compagnia di Giulia Honegger, la sua nuova fiamma.

Da ormai una settimana, Fedez e Giulia Honegger sono usciti allo scoperto. La nuova coppia, infatti, sta trascorrendo le vacanze estive in Sardegna, dove è stata paparazzata mentre era intenta a scambiarsi un bacio sulla spiaggia. Ma non solo, dato che il rapper ha cominciato a pubblicare sul suo profilo Instagram alcuni contenuti in compagnia della giovane stilista.

Le foto di Fedez e Giulia Honegger

È da qualche tempo che i paparazzi seguono Fedez. In effetti, da quanto il suo matrimonio con Chiara Ferragni è terminato, il rapper è stato più volte visto in compagnia di alcune ragazze. Ma oggi le cose sembrano cambiate, dato che Fedez avrebbe trovato un nuovo amore: quello di Giulia Honegger, giovane stilista milanese.

E così, dopo le foto in Versilia e lo scatto del bacio su una spiaggia in Sardegna, il rapper di Rozzano ha deciso di uscire allo scoperto, pubblicando sulle sue storie di Instagram i primi contenuti in compagnia di quella che pare essere la sua nuova fidanzata.

Tra le storie pubblicate da Federico, infatti, ce ne sono alcune proprio specifiche su Giulia. Un esempio? Il video in cui la ragazza gioca ai videogame in bikini (ma in questo caso il suo volto non è visibile), piuttosto che il selfie ritoccato con un simpatico filtro, in cui appaiono assieme.

La vacanza di Fedez e Giulia

Come anticipato, Giulia e Fedez si trovano attualmente in vacanza assieme in Sardegna. In effetti, il rapper è solito trascorrere le vacanze in Costa Smeralda, dove ogni anno affitta la medesima villa. Qui, Federico passa le giornate tra sole, mare, dj set e gite in barca, ma non solo. Infatti, quella del rapper non è solo una vacanza: sempre su Instagram ha rivelato di essere al lavoro per nuovi progetti musicali e la prova sono le foto di un piccolo studio di registrazione allestito nella medesima villa in cui alloggia Fedez.