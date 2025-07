La cantante ha rotto il silenzio e risposto alle critiche mosse da Donatella Rettore, la quale l’ha definita la copia di Whitney Houston.

Dopo settimane di silenzio, Giorgia ha pronunciato le prime parole su Donatella Rettore, la quale di recente aveva espresso delle critiche nei suoi confronti. L’occasione è arrivata durante un’intervista per il Corriere della Sera: qui la cantante, infatti, ha rivelato di essere rimasta delusa da quanto dichiarato dalla collega e spiegato il suo punto di vista.

La replica di Giorgia

Le parole pronunciate da Donatella Rettore devono aver fatto male a Giorgia. La cantante, non ha negato di essere rimasta delusa dopo aver sentito il giudizio di quest’ultima, tant’è vero che ha dichiarato: “A essere una copia di Whitney Houston ci metterei la firma! Poi certo, mi ha ferito, anche se so che non si può piacere a tutti“.

La cantante ha inoltre esposto la sua versione dei fatti sull’incontro avvenuto con la collega presso casa sua, quando era ancora bambina: “Di Donatella ho un bellissimo ricordo, mio papà faceva il cantante e quando avevo 8 anni mi ritrovai a una cena dove c’era anche lei: ricordo questa ragazza bionda con le stelline appiccicate sugli occhi, ho passato la serata a guardarla come una dea. L’ho sempre adorata e quindi mi dispiace che lei non provi la stessa cosa. Però per me rimane la dea di quella sera“.

Giorgia a Roma si esibisce per il pubblico durante il Blu Live Tour nel 2023 – notiziemusica.it

“Non avrei retto”, Giorgia si confessa

Giorgia ha anche voluto aprire una parentesi su un tema molto delicato: la pressione costante cui sono sottoposti gli artisti anche se in giovane età. In merito a ciò, la cantante si è lasciata andare a una confessione fatta a cuore aperto: “Oggi hanno ritmi più serrati di quelli che avevamo noi. Non che lavorassimo di meno, però devono affrontare una pressione emotiva e psicologica, penso sopratutto ai social, che ti possono schiacciare; vivono cambiamenti di carriera repentini, mentre i nostri erano più dilatati nel tempo“.