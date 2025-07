La cantante sta continuando il suo tour estivo e in un recente concerto è diventata protagonista di un simpatico siparietto.

Nonostante la gravidanza, Alessandra Amoroso sta continuando il suo tour estivo in giro per l’Italia. Ma durante i vari concerti, non sono mancati gli imprevisti che hanno strappato un sorriso al pubblico. Tra questi, uno di recente è diventato virale sul web ed è quello accaduto durante l’evento a Marsciano, in provincia di Perugia.

Alessandra: “Sta roba degli ormoni sta sfuggendo di mano”

Come anticipato, Alessandra Amoroso è diventata la protagonista di una simpatica gaffe durante un un live. Il tutto è avvenuto durante il concerto dello scorso 26 luglio a Marsciano, in provincia di Perugia. La cantante, infatti ha fatto alcune battute coinvolgendo anche i suoi amati fan: “Mi giro per cercare conforto e trovo gente più cretina di me. Quindi è complicato riuscire a mandare avanti“.

Alessandra ha poi continuato dando la colpa alla gravidanza: “Sta roba degli ormoni sta sfuggendo di mano, perché ora la colpa è sempre la loro“. Ma non è tutto, dato che la cantante ha anche scherzato su alcuni errori commessi durante le sue performance, aggiungendo di sentirsi comunque a suo agio proprio grazie all’affetto del pubblico.

Proprio in merito a ciò, Alessandra ha aggiunto: “Dato che ho capito che ho dato il peggio di me… rifacciamo il brano, ok?“, invitando i suoi amati fan a cantare di nuovo la canzone da capo, i quali hanno accolto con piacere la richiesta dell’artista. Di seguito il video virale: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Big Family (@labigfamily)

Il tour di Alessandra Amoroso

Per quanto riguarda il tour, Alessandra Amoroso continua a esibirsi davanti a i fan. La cantante, infatti sarà ancora impegnata in alcuni live prima della pausa dovuta alla gravidanza. Le prossime date che vedranno Alessandra Amoroso impegnata saranno quelle di Forte dei Marmi, Lanciano e Lecce, tutte programmate per il prossimo agosto.

Restano cancellate quelle dei concerti di Macerata e Napoli, originariamente previste per settembre, dato che in quello stesso mese Alessandra darà alla luce Penelope, la sua bambina.