Giulia De Lellis ha raccontato che Tony Effe, il suo fidanzato, avrebbe voluto subito un bambino, ma che lei ha voluto aspettare.

La gravidanza di Giulia De Lellis sta proseguendo bene e l’influencer non ha mai smesso di aggiornare i fan su come si senta e come si stia preparando di diventare mamma di Priscilla, la sua prima bambina con Tony Effe. A tal proposito, Giulia ha di recente pubblicato un video su TikTok in cui ha rivelato alcuni dettagli inaspettati sulla sua gravidanza.

La verità di Giulia De Lellis su Tony Effe

Come anticipato, per parlare ai propri fan, Giulia De Lellis si è affidata al suo profilo TikTok, dove ha pubblicato un lungo video in cui ha raccontato come stia procedendo la sua gravidanza. “Sta andando nel migliore dei modi, sto benissimo, mi sento fortunatissima“, ha spiegato l’influencer. Il discorso prosegue: “A parte qualche fastidio costante e quotidiano, sto benone“.

Giulia ha poi spiegato che la gravidanza sia stata fortemente voluta da entrambe le parti, rivelando anche un retroscena inaspettato su Tony: “Fosse stato per il mio ragazzo, già dopo due mesi o tre che stavamo insieme potevamo avere un bambino. Io ho preferito aspettare, risolvere alcune situazioni, prendere una casa più grande e poi abbiamo iniziato a provarci“. Giulia De Lellis con Tony Effe

Giulia De Lellis: “Faccio scenate di gelosia”

A questo punto l’influencer ha anche raccontato di come la gravidanza l’abbia cambiata: “Da quando sono incinta non ho più pazienza. Sono una piagnona, già prima ero sensibile, adesso con la parte ormonale faccio scenate di gelosia“.