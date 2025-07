Il comune di Forte dei Marmi ha multato Alpemare, il celebre beach club di Andrea Bocelli. Ecco che cosa è successo.

Andrea Bocelli è finito al centro di una disputa legale. Il motivo? La multa inviata dal Comune di Forte dei Marmi ad Alpemare, famoso beach club di lusso di proprietà dello stesso cantante. La causa di questa disposizione è un gazebo firmato Guerlain sul lido, il che viola una disposizione del comune, tale per cui è vietato fare pubblicità sulla spiaggia. Ecco che cosa è successo.

La multa e la reazione del direttore di Alpemare

Ad aver riportato i dettagli di quanto accaduto è stato Il Tirreno. Il quotidiano ha rivelato alcuni dettagli sulla disputa, tant’è vero che si apprende che il beach club ha ricevuto una multa di ben 1032 euro per aver violato il divieto di fare pubblicità sulla spiaggia.

Infatti, una disposizione del comune prevede che “la pubblicità sia consentita solo in occasione di eventi a scopo benefico, con incassi destinati ad associazioni senza scopo di lucro“. Una regola che quindi Alpemare non avrebbe rispettato, dal momento che su uno dei gazebo del beach club era riportato il logo di Guerlain, celebre maison di prodotti beauty. Nello specifico, la scritta riportata recitava “Guerlain per Alpemare“, tant’è vero che la polizia prima ha invitato alla sua rimozione, ma a causa del rifiuto è scattata la multa.

Lo stesso direttore del beach club, Fabio Gianotti, ha giustificato il perché di questa scelta a Il Tirreno: “Non è affatto una pubblicità del marchio Guerlain, quello che offriamo con la presenza di quello stand all’interno del perimetro dello stabilimento è un servizio in più ai nostri clienti: chiunque paga una delle nostre tende può accedere a questo servizio gratuitamente, scegliendo con l’aiuto delle nostre hostess un profumo da far spruzzare sui cuscini o sugli asciugamani della propria tenda, o se ne ha bisogno, una crema solare o trucchi protettivi per la pelle e altri prodotti di skincare“. Andrea Bocelli

Il malcontento di Andrea Bocelli

Dopo aver appreso del verbale, Andrea Bocelli ha subito reagito e deciso di procedere per vie legali. Ma non è la prima volta che il cantante si scontra con le leggi che regolano gli stabilimenti balneari. In effetti, in un messaggio lasciato al quotidiano La Nazione, Bocelli aveva fatto intendere che in futuro avrebbe anche potuto cedere Alpemare. Di seguito quanto riportato dalla testata giornalistica: