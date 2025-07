Il rapper e la giovane stilista sono stati paparazzati mentre erano intenti a scambiarsi un bacio sulle spiagge della Sardegna.

Ormai Fedez ha voltato pagina e il matrimonio con Chiara Ferragni è solo un lontano ricordo. In effetti, dopo la loro separazione, il rapper è finito spesso al centro della cronaca rosa per i suoi presunti flirt, tra cui anche quello con Clara, cantante e sua collega, che però ha sempre smentito tutto.

L’ultima presunta fiamma del rapper di cui il gossip ha parlato è Giulia Honegger, la quale è comparsa persino sulle sue foto di Instagram. Oggi, però, sembra che ci sia stata una svolta e che la relazione tra Fedez e la giovane stilista sia ormai ufficiale.

Il bacio tra Fedez e Giulia Honegger

Circa una settimana fa, si diffondeva la voce secondo cui Fedez stesse frequentando una giovane e misteriosa ragazza. In poco tempo è persino emerso il nome di lei e il fatto che sia una stilista che vive a Milano. Ovviamente all’epoca si trattava soltanto di indiscrezioni, ma a distanza di una settimana le cose sono cambiate e il flirt è stato confermato.

Ad aver reso pubblica la relazione tra Fedez e Giulia Honegger è stato il settimanale Chi. Il magazine, infatti, ha ripreso la coppia intenta a scambiarsi un tenero bacio mentre sono su una spiaggia in Sardegna. In effetti, entrambi si trovano in vacanza presso una villa che Fedez è solito affittare ogni anno per le vacanze estive. In ogni caso, Fedez e Giulia non sono soli. Infatti, accanto a loro non mancano mai Eleonora, fidata assistente del rapper e alcuni amici dell’artista, i quali sono soliti andarlo a trovare durante le vacanze.

La separazione da Chiara Ferragni

Come ormai tutti sanno, la storia d’amore tra Fedez e Chiara Ferragni è terminata più di un anno fa e oggi sono ufficialmente divorziati. Seppur la causa della separazione non sia mai stata rivelata ufficialmente dalle due parti coinvolte, a lungo si è parlato di un tradimento di Fedez con Angelica Montini. Da quel momento, l’ex coppia più social d’Italia ha preferito prendere due strade separate, e di ricostruirsi la propria vita, pur mantenendo dialogo per il bene di Leone e Vittoria, il loro bambini.