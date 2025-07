La cantante è diventata protagonista di un simpatico siparietto con due agenti della polizia che l’avevano caricata in auto. Il video virale.

Elettra Lamborghini è solita condividere coi propri fan momenti della sua vita quotidiana, meglio ancora se in occasione di eventi “insoliti”. È proprio quello che è successo di recente, dato che la cantante si è ripresa in un video mentre si trovava seduta sui sedili posteriori di un’auto della polizia. Ma non è tutto, dato che Elettra ha anche deciso di scherzare coi due agenti.

Il video virale di Elettra Lamborghini

Il video risale al 21 luglio, giorno in cui Elettra Lamborghini ha presenziato in qualità di ospite allo Stadio del mare di Pescara. Qui, infatti è andata in scena la terza edizione della Notte dei serpenti 2025, il celebre concerto nato da un’idea di Enrico Melozzi.

All’interno del contenuto si vede Elettra mentre si trova sui sedili posteriori di una volante della polizia locale ed è qui che ha inizio il simpatico siparietto: “Raga sono in macchina con la pulla e con il cappellino della pulla“, ha scherzato la cantante. Il video prosegue: “Io sono molto amichevole con la pulla perché in realtà sono buoni. Se tu mi tratti bene, loro ti trattano bene no? Non c’è niente di cui aver paura, a meno che non hai la droga. Ma io non ce l’ho la droga“.

Dopo un ulteriore scambio di battute, Elettra ha anche chiesto se avessero con sé delle pistole, aggiungendo quindi un’ultima curiosa frase: “L’Italia è diventata pericolosa, bisognerebbe sparare un po’ di più qua“. @elettralamborghini I love pulla ❤️🫶🏽👮‍♂️ a me stanno simpaticiiii🤗 ♬ NOOO La Polizia NOOOo brainrot – PERICLIZYN

Il precedente di Elettra Lamborghini con la polizia

In realtà non è la prima volta che Elettra Lamborghini condivide sui social un incontro ravvicinato con la polizia. Proprio qualche mese fa, la cantante ha condiviso un video in cui documentava il fatto che il suo autista avesse preso una multa. In quell’occasione, Elettra aveva strappato un sorriso agli utenti chiedendo agli agenti di fare loro uno sconto, ma invano.