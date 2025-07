Elodie, arriva la frecciatina al veleno sul look: l’icona della musica italiana non perdona

Elodie, arriva la frecciatina al veleno sul suo look: la star italiana non perdona e punta il dito sull’ex allieva di Amici.

Elodie è tra le artiste più versatili del panorama musicale italiano. Voce originale e talentuosa, dopo aver tentato la strada di X Factor e poi quella di Amici è riuscita ad affermarsi con brani che sono diventate delle vere hit. I suoi live sono sempre sold out e nei mesi scorsi si è anche esibita a San Siro in un concerto che l’ha consacrata una vera icona della musica. Elodie si è anche guadagnata il titolo d’attrice, si è messa alla prova sul set e ha ricevuto i meritati riconoscimenti.

Spesso è stata al centro del gossip per i suoi amori: da qualche anno è legata a Andrea Iannone, e in passato ha avuto una storia importante con Marracash. E’ inoltre molto attiva sui social dove condivide momenti del suo lavoro, ma anche della quotidianità. Elodie è finita anche al centro dell’eco mediatico per la scelta dei suoi look, in alcune occasioni decisamente succinti. La cantante ha spiegato che le piace mostrare la sua fisicità, per lei è un’espressione di libertà.

Il pensiero dell’ex allieva d’Amici non è stato da tutti condiviso. Alcuni volti noti hanno riconosciuto il talento d’Elodie, ma hanno trovato il suo modo di mostrarsi decisamente sopra le righe: “È brava ed è bellissima ma tu non puoi pubblicizzare il tuo disco mettendoti in un certo modo dicendo che lo fai per essere libera. Se tu vuoi metterti in tanga, ti metti in tanga e sei libera di fare quello che vuoi e nessuno può criticarti. Che tu sia bella, che tu sia meno bella. Ma usare quella scusa per vendere e dire che lo fai per dimostrare la libertà, mi viene da ridere. Perché noi donne la nostra libertà la dobbiamo dimostrare in altri modi. Poi fai quello che vuoi, ma non usare quell’arma.” Ha dichiarato Paola Ferrari.

Elodie, le critiche delle signore della musica

A non condividere le scelte stilistiche di Elodie anche due voci consolidate della musica italiana che nonostante gli anta sono ancora oggi molto popolari e amate dai giovani. Ornella Vanoni stima molto l’ex allieva di Amici anche se è convinta che dovrebbe fermarsi per un periodo e perfezionare la sua voce: “Elodie deve lavorare ancora sulla voce, dovrebbe fermarsi un attimo e aspettare che le diano la canzone giusta.”

Più critica e severa Patty Pravo, che ha debuttato con il nuovo singolo Ratatan lo scorso 6 Giugno e sin da subito ha ottenuto l’attenzione del pubblico. L’ex ragazza del Piper, 77 anni compiuti, ha parlato delle sue potenziali eredi. Ha elogiato Giorgia e poi ha ammesso di non condividere le scelte stilistiche di Elodie, pur riconoscendo che è una cantante molto brava:

“È molto brava ma alla sua età non ero così. Si fa vestire dagli altri, io ho fatto di me ciò che volevo. Oggi si fanno dire quello che devono indossare, ci vuole più personalità.” Per ora Elodie non ha risposto alle critiche, che probabilmente le considera costruttive.