Emily Armostrong è la nuova cantante dei Linkin Park, ma ha rivelato di aver ricevuto diverse critiche da parte dei fan perché donna.

Da qualche mese, i Linkin Park hanno una nuova voce su cui poter contare: stiamo parlando di Emily Armostrong, la quale ha preso il posto di Chester Bennington, deceduto nel 2017. Tuttavia, la cantante non ha ricevuto il benvenuto da parte dei fan della band. Ecco che cosa è successo.

Le dure critiche a Emily Armstrong

Alla base del malcontento dei fan della band vi erano dei rapporti che tenevano unita Emily Armstrong a Scientology e all’attore Danny Masterson, condannato per stupro. In merito a quest’ultimo punto, la stessa cantante aveva raccontato al Guardian di non aver più alcun tipo di rapporto con lui. Tuttavia, Emily non ha negato di esserci rimasta male per l’accoglienza riservatale dai fan dei Linkin Park: “Non me l’aspettavo, sono stata un po’ ingenua al riguardo, a dire il vero“.

Il parere di Shinoda

Ma Emily non è stata l’unica ad aver parlato delle critiche ricevute dai fan. Al suo fianco si è messo Mike Shinoda, fondatore della band. Secondo lui, invece, ciò che ha spinto i loro fan a criticare Emily sarebbe stato il fatto che lei fosse una donna, poiché “abituati a vedere i Linkin Park composti da sei ragazzi e con la voce di un uomo a guidare questa canzone“.

Inoltre Shinoda ha rivelato che all’inizio il pubblico fosse molto a disagio a causa del cambiamento a cui era andato incontro il gruppo, tant’è vero che i fan si sarebbero lamentati puntando il dito contro a molteplici cose.

Colin Brittain, Emily Armstrong, Mike Shinoda, Joseph Hahn dei Linkin Park – notiziemusica.it

Il nuovo tour del Linkin Park

In ogni caso, i Linkin Park si stanno preparando per il From Zero World Tour, la loro tournée mondiale che li terrà impegnati nel corso di diversi mesi del 2026. La band, infatti toccherà diversi paesi in tutto il mondo e raggiungerà anche l’Italia, dove si esibirà in una sola data presso l’Ippodromo del Visarno, a Firenze il 26 giugno 2026.